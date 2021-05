Norling om bråket med Stefanelli - och känslorna kring att möta AIK: "Speciellt"

Rikard Norlings första sejour som huvudtränare för AIK var 2005-2008. Åtta år senare återvände han och förde bland annat klubben till SM-guldet 2018 - men i juli 2020 tog den andra sejouren slut när han fick sparken.



Nu är Norling i IFK Norrköping och på måndag ställs han mot AIK.- Jag var ju där länge och det är klart att det är speciellt. Det är det alltid när man möter klubbar som man har varit i länge, säger han och fyller i:- Men jag har också börjat bli bra på att möta klubbar som jag har varit tränare i utan att på något sätt tappa fokus och kraft för det syftet att vi ska göra allt vi kan för att vinna matchen med IFK. Så det är ganska enkelt.- Man kalibrerar olika motstånd och matcher på olika sätt. Det gör man. Det här har sin hantering och Örebro har sin hantering. Sedan kommer Degerfors, och så vidare. Jag tror att det inte är korrekt att svara att det är som en match… det är det absolut inte. Det ska hanteras och kalibreras så att min kraft kommer ut på rätt sätt till spelarna.Efter de inledande fyra omgångarna har IFK Norrköping två segrar, en oavgjord och en förlust och står på sju poäng. AIK är två poäng före med tre segrar och en förlust.Norling tycker att hans förra klubb har imponerat.- Man har gjort det bra. Det är ett stabilt AIK just nu som är svårforcerat och har mycket kvalitet, säger han och fortsätter:- Det är ett lag som inte kommer att släppa till något. De har mycket rutin och gör ofta maximalt av situationen. Sedan har man fått igång lite kvicka ben i Saku (Ylätupa) och Nicolas (Stefanelli), och sedan har jag alltid varit svag för Nabil (Bahoui). Så det finns mycket där som är väldigt bra.Norlings relation till Stefanelli är något som har fått en del uppmärksamhet.I juli 2017 satsade AIK en hel del pengar på att värva anfallaren från Argentina. Klubben hoppades på att man köpt en skyttekung.Men så blev det inte.I oktober 2017, i en match mot Malmö FF, skulle Stefanelli bytas in när han plötsligt hamnade i ett ordbråk med Norling som skällde ut sin anfallare redan innan argentinaren var inne på planen.Under guldsäsongen 2018 gjorde Stefanelli bara sex matcher från start och lånades sedan ut.För en månad sedan, när han återvände till AIK, skrev Expressen att anfallaren och Norling hade flera dispyter och att sprickan inte gick att reparera. Och i intervjun ville inte anfallaren prata om sin förra tränare.Fotbollskanalen frågar hur Rikard Norling ser på relationen med Nicolas Stefanelli och om de hade flera dispyter med varandra.- Jag tror att den dispyt som Expressen möjligtvis menar var ju den när jag fick spelet vid sidlinjen och det har jag ju fått på andra spelare också. I övrigt så var det absolut inte så. Det kan jag verkligen inte säga att vi hade. Det var snarare att jag tappade huvudet mer än att han betedde sig illa, säger Norling.- Det tror jag faktiskt inte. Han är verkligen ett fullblodsproffs och ligger alltid på max. Det är en riktigt bra fotbollsspelare och bra människa. Så jag tror faktiskt inte det.- Jag har ju sett honom under det här utlåningsäventyret där han var ganska flexibel i sin roll och det är kul nu att se att han som i sista matchen klev ner i en mittfältsroll och hjälpte till att stänga matchen. Jag tycker att han visar prov på jättefina kvaliteter, inte bara i det som det talades om när han kom, att han var en riktigt vass målskytt och sniper i straffområdet, det har han visat nu att det finns betydligt fler strängar på hans lyra.- Så blev det, och det säger mest om Nicolas. Jag har som sagt sett det han har presterat efter det att han lämnade AIK och det är mycket som är bra där.När Rikard Norling lämnade AIK så tog Bartosz Grzelak över, och Norling är imponerad av sin ersättare.- Jag har jobbar med Bartosz och vet att det är en jäkligt skicklig fotbollstränare med hög kunskapsnivå och professionalism. Det syns redan att han har lyckats få en fin touch på hur laget agerar, säger han.