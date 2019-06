Norling om ett växande stormöte: "Jag vet att Malmö har en djup respekt för AIK"

Det är dags för stormöte i allsvenskan. Under söndagen tar AIK emot Malmö FF på Friends Arena.

- De har börjat bra, leder serien, har en oerhört spetsig och fin trupp. Jag har ju personligen inte mycket negativt att säga om Malmö. Det är i många stycken en fantastisk klubb, säger den nuvarande AIK-tränaren och före detta Malmö-tränaren Rikard Norling.

- Malmö är ett jättebra lag och deras spelsätt är nästan identiskt med vårt. Vi får se hur mycket man mot man de går i sitt spel, vilket de har gjort mer och mer, speciellt mot oss. Vi får se.

Hur stor match är det här för er, känner du?

- Den är stor. Den växer, tycker jag, mer och mer. Den växer allt eftersom vi båda ligger i toppen och fajtas om platserna högst upp. Sen är det väl så att det lite varit känslostormar runt omkring matcherna, vilket också skapar en i paradoxen positiv rivalitet som gör matcherna större. Sen där och då finns det kanske lägen där man inte tycker att det är så jävla kul. Förra året hade vi Sebastian (Larssons) frisparksmål och det som skedde därefter, och året innan det gjorde väl (Felipe) Carvalho mål när det var tre minuters övertid. Det har verkligen varit känsloexplosioner när två stycken tungviktsboxare gjort upp.

Är det kul att det blir en sådan hetta för er tränare och spelare?

- Det är ju inte så att vi provocerar det, men mot vissa motstånd blir det sådär per automatik. Det har bara blivit så på slutet (mot Malmö). Men jag tror att det i grunden finns en ganska djup respekt för varandras verksamheter och att vi är maktfaktorer. Nu är de steget före oss. Så är det. Å andra sidan tror jag de vet att vi jobbar hårt för att hitta vägar för att ta oss an utmaningen.

Alla vill på något vis slå er för att ni vann guldet förra året, är det extra mycket så för Malmö tror du?

- Jag tror inte att de ser på det på det viset. Jag tror en malmöit bara ser på det som ett olycksfall i arbetet, det som skedde förra året, och att det är dags att ställa det till rätta, mer än att de är jävligt revanschsugna för att vi vann förra året. De har den där ganska härliga självkänslan som blir klädsam på någon som vinner ofta men det är också skitjobbigt på den som aldrig vinner och beter sig som om den är störst, bäst och vackrast.

Finns det likheter där?

- Det är väl lite så. Vi är ödmjukt medvetna om att vi är en storklubb som gör jäkligt mycket bra saker och att det är många som gör AIK. Det vet jag, i och med att jag jobbat där nere, att man (Malmö) har en ganska djup respekt för AIK. Som företeelse och klubb. På ett positivt sätt.

Senast, mot IFK Norrköping, förlorade AIK och det resultatet innebär att laget har sex poäng upp till serieledaren MFF. Det gör söndagens match ännu mer tillspetsad sett till tabelläget, men Rikard Norling är inte säker på att det kommer ha en särskild inverkan på drabbningen.

- Jag vet inte. Det är ju inte så att vi lägger upp saker och ting annorlunda bara för att ni skriver att det är en måstematch. Det är vi fullt medvetna om att ni kommer att göra, men det är fortfarande så att vi går in i en förberedelsefas där vi fokuserar på att sätta en matchplan och sen handlar det om att genomföra den så bra som möjligt. Den enda skillnaden kanske är frågan: hur mycket måste vi vinna? Jag vet inte om jag varit med om matcher, i allsvenskan med AIK, där det inte gör någonting om det blir kryss. Det handlar bara om nyanser runt hur mycket det där är. Vi är ganska vana vid att hantera det här och vet hur vi ska göra för att hålla fokus på rätt saker, säger Norling.

Funderar du över den taktiska balansen utifrån den biten vi är inne på?

- Nja. Inte på grund av att tabellen ser ut som den gör, och vi känner inte att vi måste gå all in och chansa. Vi gör en matchplan som vi tror kommer att vinna med. I den matchplanen vet vi att vi kommer behöva försvara oss på grund av att Malmö FF är tillräckligt bra för att kräva det av oss. Det är ju inte så att vi kan sätta ut alla offensiva spelare vi har och bara köra.

AIK-Malmö FF sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 14.30 under söndagen.