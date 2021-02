Norlings udda drag: "Tycker jag man ska dra nytta av"

Tidigare AIK- och Malmö FF-tränaren Rikard Norling är ny chefstränare i IFK Norrköping och inleder under lördagen tävlingssäsongen med Peking mot Gif Sundsvall hemma på Platinumcars Arena i svenska cupen. Då har Norling sett till att det blivit en förändring på hemmaarenan inför cupmatchen och även övriga matcher framöver.

NT rapporterar att Pekings avbytarbås i många år har varit på vänster sida om där spelarna kommer ut från spelartunneln, men att Pekings bänk nu kommer att hålla till på höger sida om spelartunneln. Så var det även i träningsmötet med Elfsborg i tisdags, och det är en genomtänkt förändring från den nye tränaren.

- Det är av den anledningen att vi har domarteamet med linjedomaren som finns på den delen av långsidan, säger Norling till NT.

Norling menar vidare att han, i och med förändringen, kan ha en bättre kommunikation med domarteamet om det skulle behövas framöver.

- Absolut. Det är en hemmaplansfördel som jag tycker att man ska dra nytta av.

IFK Norrköpings möte med Gif Sundsvall börjar klockan 13.00 under lördagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.