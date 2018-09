Norrköpings bakslag - mittbacken missar Dalkurd-mötet: "Smärtsamt"

IFK Norrköping skuggar AIK och Hammarby i den allsvenska guldstriden. Senast vann Peking hemma mot AIK med 2-0 efter att Simon Thern målat två gånger om. Då saknade Norrköping flera mittbackar men inför lördagens möte med Dalkurd får man tillbaka Filip Dagerstål, som har återhämtat sig från sin hjärnskakning.

En spelare som däremot missar matchen är Kasper Larsen. Mittbacken saknades mot AIK och har fortfarande problem med en hälskada.

- Det är smärtsamt men jag hoppas att vi kan få bukt med det. Det finns hjälpmedel att dra nytta av. Jag hoppas att han kan vara på planen nästa vecka, säger Norrköpings manager Jens Gustafsson.

När Norrköping mötte AIK gjorde Henrik Castegren allsvensk startdebut när han bildade trebackslinje tillsammans med Andreas Johansson och Lars Krogh Gerson. Men med Dagerstål tillbaka är det tveksamt om Castegren får fortsatt förtroende.

- Lite av ett lyxproblem. Så har vi haft det i andra lagdelar under säsongen. Det är något jag får leva med. Det är bra för laget. Vi går in i en period där vi kommer behöva den här bredden för att klara av den tuffa matchningen på ett bra sätt. Jag har inte bestämt laget, säger Gustafsson.

Du ser lördagens möte mellan Dalkurd och Norrköping på C More Fotboll och Sportkanalen. Dessutom kan du streama matchen via cmore.se. Avspark 18:00.