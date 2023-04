Norrköpings missräkning - kryssade mot Sirius

På söndagen inledde IFK Norrköping sin allsvenska säsong då man tog emot IK Sirius på Platinumcars arena.

Det blev en svängig historia som slutade i delad pott. 19-årige Pekingspelaren Victor Lind noterades agerade poängräddare med sitt 1-1-mål. Norrköping fick mittfältaren Jacob Ortmark skadad.

Efter 15 minuters spel kom matchens dittills bästa läge. Sirius-anfallaren Joakim Persson höll sig framme i straffområdet och fick iväg ett avslut som blockerades. Han fångade därefter upp returen och drog till med ett skott som träffade stolpen. Nära 1-0 för Sirius.

I den 26:e minuten kom den rejäla smällen för IFK Norrköping. Mittfältaren Jacob Ortmark åkte på en smäll och tvingades till ett byte. In på hans position klev Jesper Ceesay, nyförvärvet från AIK.

På tilläggstid i den första halvleken tvingades Sirius-målvakten Jakob Tånnander sträcka ut. Hemmalagets Vito Hammerström-Mistrati höll sig påpassligt framme på en andraboll och avslutade tungt - men målvakten räddade.

Sirius kom att spräcka målnollan före halvtid. André Alsanati hakade på i ett anfall och Persson kunde, efter att ha fått ett skott blockerat, servera Alsanati som å sin sida dunkade in 1-0.

- Vi har egentligen kontroll, men sedan tappar vi bollen och de slår den i djupled. Vi försöker blockera det vi kan, men bollen hamnar hos dem, det blir svårt. Det är dumt att vi släpper in i slutet, sade"Pekings" nyförvärv Niklas Gunnarsson till Discovery+ i halvtidspausen.

- Jag har inte spelat så många matcher så tempot är inte riktigt där, men jag kommer in i det.

Målskytten Alsanati om sin fullträff:

- Det är jätteskönt att få göra mål, men det är en halvlek till att sortera det här och få med oss poängen.

Fem minuter in i andra halvlek var Sirius nära att kvittera. Tashreeq Matthews tog sig in i straffområdet och bröt in för att sedan avsluta med högerfoten. Målvakten Oscar Jansson räddade dock.

Men ett Pekingmål skulle komma. I den 65:e minuten satte Norrköpings 19-årige Victor Lind 1-1.

I slutminuterna fick Norrköpings Christoffer Nyman ett jätteläge att skicka in ett ledningsmål. Han tog sig påpassligt in i straffområdet och avslutade tätt utanför.

Matchen slutade sedan 1-1.

- Vi spelar en okej match. Vi kunde vunnit och hade många chanser att göra mål, säger Lind till Discovery+.

Hemmalagets Persson om dagens match:

- Vi kanske borde gjort två mål före första målet, säger han till Discovery+.

Han kritiserar laget i samband med det insläppta målet.

- Vi gör en bra match, sedan så tycker jag inte att vi borde släppt in det där målet. Vi har dem vid hörnflaggan. Jag är besviken på hur vi inte kan skicka ut den till inkast.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Eid, Lund, Gunnarsson, Baggesen - Traustason, Ortmark, Hammershøy-Mistrati - Lund, Nyman, Siguardsson.

IK Sirius: Tånnander - Voelkerling Persson, Nwadike, Mathisen, Widgren - Meier, Wikman, Stensson - Alsanati, Persson, Matthews.