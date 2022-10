Ny förlust för Helsingborg - blev total sågat av egna tränaren: "Det är fullständig slakt"

Helsingborgs IF förlorade snöpligt Skånederbyt mot Malmö FF med 2-1 innan det gångna landslagsuppehållet. En tung smäll för laget, som dessförinnan hade imponerat och slagit IFK Göteborg på Gamla Ullevi med 3-0. När man reste till Kalmar för besök på Guldfågeln Arena ville man därför hitta tillbaka till spåret man inledde mot Blåvitt - men den planen förstördes tidigt.

Redan efter fem minuter gjorde Simon Skrabb 1-0 efter att ha plockat upp en retur från Sebastian Nanasis skott. Finländaren kunde enkelt och ohotat rulla in ledningsmålet för KFF.

Med 25 minuter spelat var gästerna ytterst nära en kvittering. En skarvad hörna hittade fram till Rasmus Wiedesheim-Paul vid den bortre stolpen som sköt direkt. Ricardo Friedrich i Kalmar-målet stod dock för en imponerande räddning och höll bollen precis utanför mållinjen.

1-0 stod sin in halvtidsvilan och när HIF-tränaren Mattias Lindström pratade med Discovery+ inför den andra halvleken var han inte nådig med sin kritik till egna laget.

- Det är fullständig slakt från Kalmar första halvtimmen, de kör över oss. Vi gör allt vi inte ska göra, vi går halvt upp i press istället för att antingen gå högt eller ligga lågt, vi blir av med bollen direkt när vi får den istället för att gå på omställning. Vi tappar markering på fasta situationer. Sista tio minuterna var det lite bättre, men totalt sett är det en katastrof halvlek från oss, säger Lindström.

Efter 66 minuter utökade sedan Kalmar sin ledning. Romario måttade skott från distans, vilket Anders Lindegaard räddade. Nanasi snappade dock upp returen och hittade Skrabb framför mål, som stötte in 2-0 med sitt andra mål i matchen. Det blev även slutresultatet, då Helsingborg aldrig lyckades få in någon boll i mål.

Förlusten innebär att det nu är fyra poäng upp till Degerfors IF på kvalplats, efter värmlänningarnas chockartade 3-0-seger mot serieledaren Djurgårdens IF under lördagen. För Kalmars del innebär segern att man kliver förbi AIK upp på femte plats i allsvenskan, då Stockholmslaget endast fick med sig ett 1-1-resultatet hem från mötet med IK Sirius på Stundenternas IP under parallellt med Kalmars match.

Startelvor:

Kalmar: Friedrich - Lindahl, Saetra, Sjöstedt, Karlsson - Romario, Gustafsson - Skrabb, Netabay, Nanasi - Berg.

Helsingborg: Lindegaard - Rejnhold, Widell, Suljic, Davidsen - Khalili, Faltsetas - Kabashi, Ali, Wiedesheim-Paul - Mushin.