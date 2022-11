Nya MFF-tränaren: "Det ska vara ett malmöitiskt spel med Rydström-inslag"

Den 46-årige Henrik Rydström har gått från klarhet från klarhet ända sedan han fick ansvaret som huvudtränare i Kalmar FF sommaren 2018. Han styrde IK Sirius till två mittenplaceringar under 2019 och 2020, återvände till KFF och ledde laget till en sjätte- och fjärdeplats i allsvenskan.

- Det kommer säkert vara stunder där man tänker "vad fan"... Men just att Malmö är vad Malmö är, med det supporterskapet som finns här och allt runtomkring - rent krasst är det omöjligt att säga nej till det, säger Rydström.

Hans Sirius gjorde 77 mål på 60 allsvenska matcher och släppte in 102. Kalmar satte 41 mål både under 2021 och 2022, men Rydström slipade till försvarsspelet och KFF släppte in tolv mål färre i år jämfört med förra säsongen. Bara Djurgårdens 25 insläppta mål var bättre än Kalmars 27.