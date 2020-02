Nyförvärvet kopierade Rydström: "Glädjer alltid när någon oljar in sig"

Sirius är på träningsläger i Alicante. Under söndagens träning passade nyförvärvet Simon Gefvert på att "klä ut sig" till Henrik Rydström. - Det glädjer alltid när någon oljar in sig, säger Rydström till UNT .

Under sin aktiva spelarkarriär var Henrik Rydström igenkänd från en mängd olika saker. Bland annat genom tajt sittande shorts, tejpade handleder och – emellanåt – inoljade ben.

Sirius befinner sig just nu på träningsläger i Alicante, Spanien, och under söndagens träning kopierade nyförvärvet Simon Gefvert Sirius-tränarens stil som han hade under sin tid som spelare i KFF. Det vill säga: tejpade handleder, tajt sittande shorts och inoljade ben.

- Han var en så bra spelare under sin tid så han har gett mycket inspiration så det kändes inte mer än rätt i dag när solen var framme att passa på att dra upp brallorna och olja låren, säger Gefvert till UNT.

På frågan om hur det var att träna som Rydström svarar Gefvert:

- Det var svårt alltså, man försöker ta efter så mycket som man kan, men vi är kanske lite olika spelartyper på planen men jag försökte ta efter så mycket som det går. Jag skulle ge väl godkänt till utstyrseln och även agerandet på planen.

Rydströms reaktion?

- Jag vet inte om han ens hade koll på att jag körde den stilen, men förhoppningsvis hade han det och det är ju en härlig syn. Det har man saknat själv att kunna göra. Det glädjer alltid när någon oljar in sig, säger Rydström.