Nyman om återkommande skadeproblemen: "Kunde bara springa rakt fram - inte i sidled"

IFK Norrköping-stjärnan Christoffer Nyman, 30, skrev nyligen på ett nytt fyraårskontrakt med Peking, och blickar därmed nu fram emot en ny säsong i allsvenskan.

Nyman, som återvände från Eintracht Braunschweig inför säsongen 2019, har i flera år varit en av lagets viktigaste spelare, men har samtidigt också slitit med skadeproblem.

Nu berättar 30-åringen om att det började med en meniskskada.

- Mitt knä fick jag problem med när jag kom tillbaka, en meniskskada. Jag spelade halvskadad halva säsongen. Nästa säsong kom det tillbaka igen, och den sommaren spelade jag halvskadad igen. Det är klart, att inte kunna spela helt frisk har varit tungt. Men samtidigt har jag kunnat spela nästan varje match. Det var året innan som de grövre skadorna kom, säger Nyman i Fotbollskanalens podcast "Lundh".

2021.

- Exakt. Då spökade knät igen, jag vred min fot på ett väldigt allvarligt sätt också. Den säsongen var jag väldigt drabbad av skador och missade väldigt mycket. Men åren innan känner jag ändå att jag har bidragit och spelat.

Hur mycket tar det av dig att du spelar halvskadad?

- Det tar enormt mycket. Det gör det. Det går in lite på den mentala biten också. 2019, från augusti till november, kunde jag bara springa rakt fram, jag kunde inte skjuta eller passa med vänstern eller springa i sidled, bara rakt fram. Det är klart att det begränsar en.

Kan man inte åtgärda det?

- Det gjorde vi ju. Två operationer, en 2019 på vintern och en 2021 på våren.

Men det var andra skador som plågade då, under 2021, eller var det samma skador som vände tillbaka?

- Nej, det var samma, det var menisken igen. Den var väl inte helt läkt. Sedan fick jag otroligt mycket oturliga smällar och vridningar just på det knät under läkningsperioden och när jag hade kommit tillbaka i träning. Så lite otur i det hela.

Hur mycket hänger det ihop med din spelstil, som är lite kompromisslös?

- Det har jag fått höra, speciellt från Dale Reese, som är med landslaget här…

Han var i IFK Norrköping tidigare, men är nu med landslaget och Helsingborgs IF.

- Precis. Han har ofta kommenterat det kring min spelstil, att vi får se hur länge det håller.

Hur mycket voltaren, sprutor och sådant tar du?

- Inte så farligt med sprutor, i alla fall inte i Norrköping. Men det kan bli ett och annat piller.

Hur rädd är du att det ska hänga med efter karriären?

- Det är klart att det troligtvis kommer att göra det, speciellt med knät. Men just nu är jag inte begränsad av det och har inga problem med det. Fotboll och skador, det går nästan hand i hand. Det får man räkna med. Har man inga skavanker efter karriären så har man haft en otrolig tur.

Men det är värt att offra ett knä för att göra sitt för Norrköping?

- Det är det verkligen.