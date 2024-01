Nystart för Rönning - efter knapp speltid: "Man kan inte bryta ihop"

Efter åtta år och 103 tävlingsmatcher med IF Elfsborg valde målvakten Tim Rönning, 24, nyligen att lämna för konkurrenten Halmstads BK i allsvenskan. Rönning kom fram i Elfsborg som en stor talang under 2019, då han petade den rutinerade dansken Kevin Stuhr-Ellegaard, och var sedan ordinarie under 2020, 2021 och halva 2022, innan han fick kliva åt sidan till förmån för Hakon Valdimarsson.

Rönning, som även blev nominerad till att bli årets målvakt i allsvenskan 2020, har därmed inte spelat särskilt mycket sedan sommaren 2022, och vill nu ha en nystart i bollklubben.

- Jag tar mycket dag för dag, men jag har inte spelat på ett och ett halvt år. När det här då kom upp med Halmstad kände jag att det var en nystart och en ny utmaning, att få börja om lite i en ny stad och i ett nytt lag, säger han till Fotbollskanalen.

Rönning ville såklart spela vecka ut och vecka in i Elfsborg, men fick acceptera sin roll.

- Det är klart att det blev en ny sits för mig, men jag köpte min roll, tränade på bra och pushade Hakon. Han har gjort det fantastiskt bra i Elfsborg, så det har inte varit några konstigheter. Han har gjort det otroligt bra, medan jag har haft en lite tuffare period i min karriär.

24-åringen fick helt enkelt pusha på sin kollega Hakon Valdimarsson, som i fjol var tongivande när Borås-klubben var nära att ta SM-guld.

- Han är en superkille, så det var inga konstigheter. Vi pushade och hjälpte varandra på träningarna. Det är bara en som spelar, men man måste ta det på rätt sätt. Man kan inte bryta ihop och skylla på honom och andra för att man inte får spela. Det är upp till en själv om man ska spela. Det handlar om att prestera, och det har han gjort, så det har inte varit några konstigheter.

Var det ett tufft beslut att gå till en mindre klubb?

- Jag har varit i Elfsborg i åtta år och på det sättet känns det konstigt att inte längre åka dit och träna, men jag behövde en nystart, och man behöver ta sådana här beslut i sin karriär. Jag kände att jag behövde ta ett beslut som gynnar mig, och jag känner även Magnus (Haglund, chefstränare i Halmstad) sedan innan och vi vet var vi har varandra. Jag ska inte säga att det var ett lätt beslut, men jag behövde det här steget i min karriär.

Var skulle du säga att du är i din karriär nu?

- Jag tycker att det känns bra. Jag tycker att träningarna kändes otroligt bra hela förra året, men sedan fick jag inte ut det sett till minuter. Jag kände ändå hela förra året att jag var i bra form, men sedan blev det som det blev. Jag tycker att det känns otroligt bra nu och att vara och träna med de här grabbarna. Det kommer nog bli ett bra år.

Hur mycket längtar du efter att få spela allsvensk fotboll igen?

- Supermycket, men det är ingen självklarhet. Tim Erlandsson är en fantastiskt bra målvakt och vi kommer att fajtas på träningarna. Sedan är det upp till Magnus och ledarteamet gällande vem som får spela, men absolut längtar jag efter att få spela igen.

Vad tror du att ni kan uppnå med HBK 2024?

- Mycket, mycket bra saker. Det är otroliga grabbar i laget, de är ambitiösa och tränar stenhårt. Ledarteamet är också väldigt duktigt och de vet vad de sysslar med, så jag tror att det kommer bli ett bra år, avslutar målvakten.