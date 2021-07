Nytt sätt att mäta slår hårt mot klubbarna: "Lite chockartat"

AIK

15 340

BK Häcken

Ungefär 1000

Degerfors IF

Knappt 1400. "Vi håller på att flytta om för att få den här metern mellan platserna", säger klubbchef Suzanne Hällström till Fotbollskanalen

Djurgårdens IF

Klubben vet inte ännu. "Det räknas på Tele 2 Arena just nu, förhoppningen är att vi ska kunna ta in alla säsongskortinnehavare, besked i dag eller i morgon", säger Henrik Berggren, vd på Djurgården Fotboll, till Fotbollskanalen

Halmstads BK

Max 1500

Hammarby IF

Inget besked ännu, kanske under dagen, minst 3000 men håller på och arbetar för att få klarhet i detaljer kring arenakapaciteten: "Vi håller på och mäter för fullt på arenan", berättar Hammarbys evenemangsansvarige Göran Rickmur.

IF Elfsborg

3000

IFK Göteborg

Ungefär 10 000

IFK Norrköping

2740. Ser över möjligheten att ta in mer i kommande matcher, behöver tid för att lösa logistiken.

IK Sirius

2600

Kalmar FF

Klubben vet inte i dagsläget, men de som köpt säsongskort är garanterad en plats på arenan

Malmö FF

Klubben vet inte än, troligtvis besked på torsdag

Mjällby AIF

1000-1500 personer fördelat på tre sittplatsläktare, samt 250 personer på två ståplatsläktare

Varbergs Bois

392

Örebro SK

Utgångspunkt: 3000, ser över möjligheten att kunna ta in fler på ett säkert sätt

Östersunds FK

Tror 2000-3000, vet inte säkert ännu