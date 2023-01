Officiellt: Ademi klar för IFK Värnamo

Inför säsongen 2021 köpte Djurgården loss Albion Ademi från finska IFK Mariehamn. 23-åringens sejour i blårandigt har dock varit allt annat än lyckad och mestadels har han inte fått spelet att stämma alls.

I fjol lånades han ut till FC Lahti, men inte heller där lyckades han göra något avtryck som tog honom närmare startelvan i Djurgården. Nu står det klart att yttern lämnar Stockholmsklubben på nytt.

På onsdagen blev det klart att IFK Värnamo lånar Ademi över säsongen 2023, med en köpoption inskriven i avtalet.

- I Albion får vi in en väldigt spännande spelare med en hel del offensiva egenskaper som jag tror kommer bidra till vårt spel. Hans speed, hans förmåga att ta sig förbi i en mot en situationer och hans skott är något som vi kommer ha stor nytta av i den sista tredjedelen. Vi talar om en ödmjuk karaktär med en stor tro på sig själv och en stark vilja till att visa vad han kan i allsvenskan, säger Enes Ahmetovic till Smålandsklubbens hemsida.

- Vi är såklart väldigt nöjda med att Albion ansluter till oss i Värnamo och jag känner mig övertygad om att den här killen kan ta fina kliv i vår miljö och i vårt sätt att spela fotboll. Nu ser jag fram emot att få se honom och resten av laget kicka igång årets första träning imorgon.

Albion Ademi själv om flytten:

- Jag är väldigt glad och exalterad över att komma till Värnamo. Jag ser fram emot säsongen och först och främst att göra en bra försäsong och jobba hårt varje dag så jag, när säsongen börjar, är redo för det. Mitt första intryck av staden är att den ser trevlig ut, liten och lugn, perfekt plats för att fokusera på fotboll.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson berättar att den tuffa konkurrensen som råder i Blåränderna för tillfället ligger bakom beslutet att låna ut Ademi.

- Vi har haft en dialog med Albion under en tid och det är ett viktigt fotbollsår för honom som kommer. Han har haft begränsad speltid under 2022 och utlåningen till Lahti blev inte helt lyckad. Men Ademi är i fin form just nu och har förberett sig på ett bra sätt inför säsongen. Samtidigt är det en tuff konkurrens i Djurgården och IFK Värnamo känner till honom väl. De har en tränare som tror på honom och det här blir en bra lösning för alla parter där Albion kan få en lyckad säsong i Värnamo som har en sportslig plan för honom, säger han till Dif:s hemsida.

Totalt har det blivit två assist på 20 matcher i Djurgården-tröjan för Albion Ademi.