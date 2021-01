Officiellt: Ahmed Yasin lämnar Häcken

Häcken-stjärnan Ahmed Yasin fortsätter karriären i den turkiska ligan. Yasin har presenterats av turkiska Denizlispor. Kontraktet är skrivet över 1,5 år och det finns en option om en förlängning på ytterligare ett år.

Ahmed Yasin, som även representerat Örebro och AIK, anslöt till Häcken 2019. Under sina två säsonger har han varit given i Göteborgsklubben och noterats för 27 respektive 28 matcher i ligaspelet. I fjol blev det tre mål och sex målgivande passningar. Yasin var även utlånad till Häcken en sejour under 2017 - och återvände alltså sedan två år senare efter att däremellan spelat i Qatar och klubben Al-Khor.

- Jag har väntat länge på att flytta utomlands och få spela på en hög nivå. När den här chansen dök upp så kunde jag inte tacka nej. Jag följer min dröm och den här flytten är ett steg närmare, säger han i en kommentar på Häckens hemsida.

Denizlispor ligger efter 18 spelade omgångar sist i den turkiska högstaligan efter att barar vunnit tre matcher.

Häckens sportchef Martin Ericsson:

- Det här blev en bra lösning för alla parter. Yasin får chansen att komma utomlands och försäljningen går ihop med den föryngring som vi nu jobbar med i klubben. Vi värvade Bénie och Patrik Wålemark visade i fjol att han redan nu håller allsvensk klass. Vi känner oss trygga med de spelarna och tror mycket på båda två. Vi tackar Yasin för hans insatser på och utanför plan och önskar honom lycka till i Turkiet.