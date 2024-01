Officiellt: AIK gör sig av med Mbunga Kimpioka

I mars 2022 hämtade AIK in Benjamin Mbunga Kimpioka i slutskedet av transferfönstret. Men forwarden, som har ett förflutet i klubbar som Sunderland och Sirius, har haft svårt att platsa och under föregående säsong var han utlånad till schweiziska Luzern under våren.

I somras återvände 23-åringen och därefter fick han inte spela en enda minut i allsvenskan.

Nu är 23-åringens tid i ”Gnaget” över. AIK meddelar att han går till skotska St. Jonhstone och övergången är permanent.

- Vi önskar Benjamin lycka till i Skottland. En bra möjlighet för en spelare med stor potential, säger AIK-sportchefen Thomas Berntsen i ett uttalande.

AIK tjänar knappast storkovan på affären. Klubben klassificerar sina spelartransfers baserat på nettoresultat. Här och nu är det en minusaffär.

"Transfern av Benjamin Mbunga Kimpioka innebär ett negativt nettoresultat med en möjlig positiv resultateffekt vid en vidareförsäljning, då avtalet mellan parterna innehåller en vidareförsäljningsklausul", skriver AIK på sin hemsida.

I grunden hade Mbunga Kimpioka kontrakt med AIK över 2024. Hans avtal med St. Johnstone sträcker sig över 18 månader.

St. Johnstone ligger på tionde plats i skotska ligan, som består av tolv lag.

Mbunga Kimpioka gjorde 23 tävlingsmatcher för AIK och svarade för en fullträff.