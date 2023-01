Officiellt: AIK lånar ut Samuel Brolin till Horsens – bekräftar köpoption

Samuel Brolin har tillhört AIK sedan ung ålder och är fostrad i klubbens akademi. Men ännu har han inte gjort någon tävlingsmatch för klubbens A-lag, utan har skapat ett namn för sig på lån i Vasalund IF, Akropolis IF och två vändor i Mjällby AIF. Framför allt stod han ut i Mjällby under säsongen 2022.

Samtidigt vaktar det svenska herrlandslagets reservmålvakt Kristoffer Nordfelt målet i AIK och nyligen förlängde man med andremålvakten Budimir Janovsevic. Därmed finns det inte mycket plats i truppen för Brolin och Stockholmsklubben har försökt hitta en ny klubbadress för 22-åringen.

Det ryktades tidigare i januari om att den danska storklubben FC Köpenhamn scoutade Brolin efter att de sålt Matt Ryan till AZ Alkmaar – men nu står det klart att Brolin skriver på för en annan dansk klubb.

Under måndagen bekräftar AIK på sin hemsida att målvakten lånas ut till AC Horsens i den danska högstaligan. Lånet gäller till i sommar och inkluderar en köpoption, bekräftar AIK utan att bekräftar vad köpoptionen ligger på.

- Samuel fick en förfrågan från Danmark som han gärna ville ta och då vi kunde finna en bra ekonomisk lösning för alla parter så har vi kommit överens om att han spelar där till sommaren 2023, säger AIK:s VD/klubbdirektör och tf sportchef Manuel Lindberg till klubbens hemsida.

Brolins kontrakt med AIK går ut i den sista december 2023 och därmed kan han förhandla med klubbar om ett förtidskontrakt i sommar om Horsens väljer att inte utnyttja köpoptionen i lånetavtalet.

- När jag hörde om möjligheten att spela i superligaen för AC Horsens blev jag väldigt intresserad. En fin arena och jag fick möjligheten att vara en del av en bra och hårt arbetande grupp. Det är en jättebra möjlighet för mig och jag har redan fått ett gott intryck av allt, så jag ser fram emot att komma i gång. Målet är att hjälpa laget nå topp sex och göra bra ifrån mig varje match säger Brolin till Horsens hemsida.

Brolin noterades för 29 matcher i allsvenskan för Mjällby 2022, där han höll åtta nollor.