Officiellt: AIK värvar Magashy

AIK presenterar under onsdagen klubbens andra nyförvärv på två dagar. Under tisdagen anslöt Abdihakin Ali från Vasalunds IF, och i kväll går klubben ut med att Abdussalam Magashy skrivit på ett kontrakt över 2026.

Magashy kommer närmast från spel med IFK Värnamo i allsvenskan.

- Jag är så glad över att bli en del av den här stora klubben med de bästa supportrarna i Sverige. Det är en dröm för mig att spela i en stor klubb som AIK och jag ser fram emot att få påbörja nästa säsong, säger nigerianen på AIK:s hemsida.

AIK:s vd, klubbdirektör och tillfällige sportchef Manuel Lindberg:

- Jag är väldigt glad över att Magashy valt AIK som nästa steg på sin resa. Hans egenskaper tillsammans med sitt driv att utvecklas kommer passa väl in i AIK, säger han.

Magashy kom till Värnamo under 2020, och blev i år noterad för fyra mål och tre assist på 30 matcher i allsvenskan.