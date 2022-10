Officiellt: Alm lämnar Elfsborg

IF Elfsborg gick under söndagen ut med att Rasmus Alm, 27, lämnar efter säsongen. Därmed gör han sin sista hemmamatch på måndag mot Helsingborgs IF på Borås Arena.

- Tiden hos IF Elfsborg har vart de klart bästa åren i min karriär. Det har bara varit positivt sedan jag kom till föreningen. Det är något jag kommer se tillbaka på i framtiden och vara stolt över, säger han i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Fram till att jag kom hit har det kanske inte varit jätteljust i min karriär, så att komma till Elfsborg känns verkligen som en vändpunkt och det är så jag kommer minnas den här tiden.

Tidigare i år uppgav Borås Tidning att Alm kommer flytta till St. Louis City, som nästa år gör klubbens första säsong i MLS. Sedan tidigare tillhör även den landslagsmeriterade mittbacken Joakim Nilsson den amerikanska klubben.

Alm anslöt till Elfsborg från Degerfors IF under sommaren 2019, men har även en bakgrund med spel i Brommapojkarna och i Landskrona.