Officiellt: Ask lämnar VSK - klar för utländsk klubb

Daniel Ask, 24, var i år tongivande när Västerås SK säkrade allsvensk uppflyttning med spel i svensk fotbolls finrum under 2024. Under söndagen meddelar VSK att Ask inte följer med klubben upp till allsvenskan, utan lämnar föreningen.

Ask är i stället klar för spel i en "utländsk klubb".

- Daniel Ask har gjort en sensationellt stark säsong och det är inte förvånande att han dragit till sig intresse från utländska klubbar. Det fanns klubbar som ville värva honom redan i somras, men han var tydlig då att han ville stanna och spela upp VSK i allsvenskan. Det är så klart jättetråkigt att tappa en så bra spelare. Vi har sträckt oss långt och erbjudit ett bra avtal med våra mått mätt, men vi kan inte konkurrera med lönerna utomlands. Jag vill tacka Daniel för hans fantastiska bidrag både på och utanför planen, säger VSK:s chefstränare Kalle Karlsson i en kommentar på klubbens hemsida.

Tidigare i höst uppgav Aftonbladet att IK Sirius, där och då, ville värva Ask, men så blev det alltså inte i slutändan, då den utländska klubben drog det längsta strået.

Ask stod i år för ett mål och nio assist på 30 matcher i superettan. Han har även en bakgrund med spel i Skövde AIK, IFK Värnamo och Östers IF.