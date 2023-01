Officiellt: Ayari lämnar AIK för Brighton

Efter en tid med spekulationer gick AIK under måndagen ut med att den talangfulle mittfältaren Yasin Ayari, som var en del av landslagets januariturné, lämnar klubben för spel med Brighton & Hove Albion i Premier League. Kontraktet med den engelska klubben sträcker sig till sommaren 2027.

Ayari berättar, på AIK:s hemsida, att han är tacksam över sin tid i klubben.

- Till AIK och till alla våra supportrar vill jag börja med att rikta ett stort tack för otroliga år. AIK är min moderklubb och har genom alla år fostrat mig till den spelare jag är idag och har fått mig att tro på mina drömmar. Klubbens akademi är helt unik, den utvecklar talanger så att alla på lika villkor får möjlighet att uppnå sin fulla potential, säger han och fortsätter:

- Jag vill tacka alla som jobbar med akademin, men framför allt Tobias Ackerman som scoutade mig redan som åttaåring och såg till att jag blev upplockad till A-laget. Tobias har alltid trott på mig både som person och fotbollsspelare och det är svårt att beskriva hur mycket det har betytt för mig. Jag vill självklart tacka min familj och mina vänner som alltid finns där för mig, både på och utanför planen. Sist men inte minst, AIK är klubben i mitt hjärta och detta är inte ett hej då. Jag vet att vi återförenas om några år.

Enligt Aftonbladet är övergångssumman på 45-50 miljoner kronor, medan transfer-journalisten Fabrizio Romano har uppgifter om att summan är på sex miljoner euro, motsvarande 68 miljoner svenska kronor.

Utifrån AIK:s klassificering av spelartransfers, som är baserad på "nettoresultatet av fasta ersättningar, exklusive eventuella villkorade framtida rörliga ersättningar" hamnar Ayaris övergång i klass V, vilket innebär att klubben får mellan 20 och 40 miljoner kronor.

- Yasin är en stor talang som verkligen visade framfötterna i allsvenskan under den gångna säsongen. När Yasin fick möjligheten att komma till Premier League så var det självklart också en stor önskan från hans sida att ta den möjligheten, så jag är glad för alla parter att vi kunde finna en bra lösning tillsammans. Vi hoppas självklart få hälsa Yasin varmt välkommen tillbaka till AIK i framtiden, säger Manuel Lindberg, vd/klubbdirektör och tf sportchef i AIK.

Brightons tekniske chef David Weir säger följande om Ayari på den engelska klubbens hemsida:

- Yasin är en mångsidig och teknisk mittfältsspelare, som är bra med bollen och kan spela på hela mittfältet, säger han och fortsätter:

- Han har haft en imponerande tid i Sverige med AIK och vi är glada över att ha genomfört hans övergång och att välkomna honom till klubben.

Vidare är Weir tydlig med att Ayari kommer behöva tid på sig att vänja sig vid sin nya omgivning i England.

- Han kommer att behöva tid för att bli hemmastadd här och acklimatisera sig till Premier League, men vi ser verkligen fram emot att arbeta med honom.

Ayari blev, totalt sett, noterad för sex mål på 48 tävlingsmatcher med AIK.

Brighton är placerat på sjätte plats i Premier League.

We are delighted to confirm the signing of Yasin Ayari from Swedish side AIK on undisclosed terms, subject to international clearance. ✍️



🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️