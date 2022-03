Officiellt: Bergmark Wiberg lånas ut från Djurgården

Adam Bergmark Wiberg lånas ut från Djurgården över halva säsongen. Han ansluter till Östers IF fram tills den första augusti.

- Adam är en spelare som vi följt under en längre tid och som kommer att passa perfekt in i vårt lagbygge. Vi är väldigt glada över att kunna välkomna honom till Östers IF och vår fortsatta resa, säger sportchef Vito Stavljanin på klubbens hemsida.

Under förra säsongen var Bergmark Wiberg utlånad till Falkenbergs FF och bidrog då med sju mål på 29 matcher i superettan.