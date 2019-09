Officiellt: Boysen lämnar Helsingborg – klar för israelisk klubb

David Boysen anlände till Helsingborgs IF inför säsongen och fick en del speltid under Peo Ljung. Men efter att Henrik Larsson kommit in fick mittfältaren mindre speltid och den sista tiden har han varit helt utanför truppen.

Nu står det klart att dansken lämna för spel i israeliska Saktzia Nes Tziona, som just nu ligger sist i den israeliska högstadivisionen.

– Jag har haft som mål att någon gång spela utanför Skandinavien igen så när möjligheten gavs ville jag verkligen ta den. Jag vill rikta ett stort tack till HIF och de fantastiska supportrarna för min tid här och önskar laget allt det bästa, säger Boysen i en kommentar på HIF:s hemsida.

HIF:s administrativa chef Robin Lundgren kommenterar affären:

- Vi vill tacka David för ett bra samarbete och hoppas att hans karriär tar ny fart i Sektzia Nes Tziona.

Boysen gjorde sammanlagt tio framträdanden, tre från start, för HIF i allsvenskan och noterades för ett mål. Han har gjort en vända till Isreal tidigare, när han spelade för Beitar Jerusalem 2018.