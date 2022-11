Officiellt: Davidsen och HIF går skilda vägar

Det var i januari som Helsingborgs IF värvade Viljormur Davidsen från danska Vejle. Den 31-årige vänsterbacken har varit en given startspelare under säsongen och noterats för 28 matcher, men efter degraderingen till superettan står det nu klart att parterna går skilda vägar.

På torsdagen meddelar HIF att Davidsen bryter sitt kontrakt, som sträckte sig över 2023, efter en ömsesidig överenskommelse.

- Efter diskussioner har vi kommit överens om att detta är den bästa lösningen. Jag är stolt och glad över att ha fått representera Helsingborgs IF, lärt känna mina lagkamrater och andra personer i föreningen. Säsongen gick inte som vi önskade men jag kommer att följa HIF och önskar klubben lycka till i fortsättningen, säger färöingen till HIF:s hemsida.

Davidsen kommer att lämna Skåneklubben efter att nuvarande säsong är slut. Sportchef Andreas Granqvist:

- Vi tackar Viljormur för hans tid i klubben och önskar stort lycka till i framtiden.

Viljormur Davidsen fick ta över lagkaptensbindeln i somras. Utöver HIF och Velje har 31-åringen även representerat Odense, Fyn, Runavik, Jerv samt Fredricia tidigare i karriären.