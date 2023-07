Officiellt: Djurgården lånar ut Axel Wallenborg till Karlstad Fotboll

Axel Wallenborg lämnade IF Brommapojkarna för Djurgårdens IF 2021. Under inledningen i blåränderna åkte han dock på en oturlig skada och har sedan dess varit utlånad i olika vändor. Först till IFK Haninge, sedan Brommapojkarna och nu senast i AB Köpenhamn.

Men nu återvänder han till Sverige.

Under torsdagskvällen meddelar ettanlaget Karlstad Fotboll att man lånar in den 21-årige ytterbacken under den resterande delen av säsongen.

- Det är en ung och mycket lovande spelare som kommer till oss. Hans spelsätt ger oss fler möjligheter både i det offensiva och defensiva spelet. Axel vistas dagligen i en mycket bra fotbollsmiljö, så det ska bli mycket intressant att se honom här hos oss och det han bidrar med vid träning och match, säger klubbens vd Thomas Andersson till hemsidan.

Karlstad hoppas att ha Wallenborg spelklar till sitt möte med Piteå den 29 juli.