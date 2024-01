Officiellt: Elfsborg lånar ut Holmén

IF Elfsborg meddelar under fredagen att mittfältaren Kevin Holmén går på ett nytt lån, den här gången till Degerfors IF med spel i superettan den kommande säsongen.

Holmén kommer omedelbart att träna med sin nya klubb.

- Jag ser fram emot att spela matcher och fortsätta min utveckling i Degerfors. Det är en fin möjlighet för mig att få speltid på hög nivå, säger Holmén på Elfsborgs hemsida.

22-åringen var i fjol på lån hos Örgryte IS, och under 2022 var han på lån hos Skövde AIK. Med Skövde har han gjort 16 matcher, med Örgryte 15 matcher och med Elfsborg nio framträdanden.