Officiellt: Elfsborg säljer Valdimarsson

IF Elfsborg går under fredagen ut med en rekordförsäljning - målvakten Hakon Rafn Valdimarsson lämnar klubben för Brentford i Premier League.

Valdimarsson är glad över sin tid i Borås, samt över flytten till England. Kontraktet är fram till sommaren 2028.

- Jag vill tacka alla i laget, alla supportrar och personal kring IF Elfsborg för den fina tiden vi haft tillsammans. Jag har verkligen njutit av den och hoppas vi ses igen i framtiden, säger Valdimarsson på Elfsborgs hemsida och fortsätter:

- Jag har verkligen utvecklats på alla sätt som är möjligt. Jag har inte bara förbättrats som fotbollsspelare utan även som människa. Särskilt Linus har hjälpt mig mycket varje dag under de här 2,5 åren. Han är en fantastisk målvaktstränare och jag är väldigt tacksam över att ha jobbat med honom. Jag tar särskilt med mig prestationerna från 2023, laget spelade otroligt bra tillsammans hela året. Jag är också väldigt glad och hedrad över utmärkelserna jag fick efter säsongen. Det är en stor ära och jag är så tacksam gentemot mina lagkamrater och hela ledarstaben.

- Jag ser fram emot det här äventyret. Nu ligger mitt fokus på att komma i ordning här. Jag ser fram emot att börja träna med laget och lära känna alla här. Mitt mål därefter är såklart att bli förstamålvakt, sedan får vi se hur lång tid det tar.

Avslutningsvis säger målvakten följande:

- Jag kommer sakna supportrarna, lagkamraterna, hela ledarstaben och alla runt omkring IF Elfsborg. Jag vill tacka dem för allt de har gjort för mig.

Elfsborgs manager Jimmy Thelin:

- Hákon har under sin tid i föreningen haft en imponerande utveckling och blivit en betydelsefull spelare och ledare för laget genom den trygghet han sprider i hur han dominerar straffområdet. Han kvalitéer och prestationer var en viktig faktor i vårt försvarsspel under förra säsongen. Vi tackar Hákon för tiden hos oss och önskar honom naturligtvis all lycka i framtiden!

Thomas Frank, chefstränare i Brentford:

- Jag är väldigt, väldigt glad över att vi har lyckats signera Hakon. Det fanns konkurrens från många andra klubbar, inklusive några i Premier League, säger han i en kommentar i Brentfords kanaler.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano landar Valdimarssons övergångssumma på 3 miljoner euro, ungefär 34 miljoner svenska kronor, plus bonusar på 900 000 euro, motsvarade 10,2 miljoner svenska kronor. Expressen har samtidigt också uppgett att övergångssumman är på över 40 miljoner svenska kronor.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson bekräftar att det är en rekordövergång för Borås-klubben.

- Hákons tid hos oss kan inte annat än att beskrivas som en saga och på bara 2,5 år har han utvecklats till en av de bästa målvakterna vi sett i svensk fotboll. Vi har i lugn och ro tillsammans värderat alternativen som funnits för oss under hans tid här men alltid landat i att det finns mer att utveckla och prestera i Elfsborg. Men efter en storartad säsong 2023 kände vi att det kunde vara dags att ta nästa steg. Intressen på hög nivå har funnits men Brentford visade direkt både mot oss och Hákon att de var det bästa alternativet. Övergången värderar vi som IF Elfsborgs största någonsin, och som är på den nivå vi vill vara och det ger förhoppningsvis rätt signaler till övriga spelare och omgivning, säger Andreasson och fortsätter:

- Tack till vår tränarstab och spelartrupp som bidragit till Hákons utveckling samt inte minst vår målvaktstränare Linus Kandolin som även bidrog starkt i rekryteringen av Hákon. Vi vill också säga stort tack och grattis till isländska Grótta som erhåller välförtjänta pengar i samband med övergången. Nu önskar vi slutligen vår Hákon stort lycka till och ser framemot att se honom på de stora scenerna med början i Premier League.

Valdimarsson, som är från Island, kom till Elfsborg från isländska Grotta under 2021. Han blev noterad för 49 matcher med Elfsborg.