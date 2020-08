Officiellt: Elfsborg värvar dansk ytter

Elfsborg har under den här säsongen imponerat i allsvenskan och är på andraplats med sju poäng upp till Malmö FF i serieledning efter 17 spelade omgångar. Nu förstärker dessutom Borås-laget truppen ytterligare inför säsongsavslutningen.

Elfsborg meddelar att danske yttern Jeppe Okkels, 21, är klar för klubben och har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2024. Han ansluter närmast från danska laget Silkeborg IF, där han förra säsongen mäktade med tre mål på 33 framträdanden.

- Det känns fantastiskt. Det var inga tvivel att komma hit när jag först fick höra om intresset från IF Elfsborg. Det är en stor möjlighet för mig och jag ser framemot att spela med IF Elfsborg i allsvenskan, säger dansken i en kommentar på föreningens hemsida.

Han fortsätter:

- Jag har sett en del av IF Elfsborg i år och gillar verkligen sättet de spelar och det ser ut som att min spelstil kommer passa bra in i laget och hur Jimmy (Thelin, manager i Elfsborg) vill spela.

Elfsborg-managern Jimmy Thelin om nyförvärvet:

- Jeppe är en spelare vi har haft koll på under en längre tid. Vi ser en stor potential i honom och förutom hans kvaliteter på fotbollsplanen har han helt rätt karaktär för att passa bra in i gruppen. Jeppe är en offensiv spelare som är beredd att jobba hårt för IF Elfsborg. Hans främsta egenskaper ligger i sin vilja att attackera i motståndarnas straffområde och skapa ytor för sina medspelare.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson:

- Vi är först och främst väldigt glada och stolta att Jeppe valt att komma till IF Elfsborg. Jeppe är en långsiktig investering för framtiden som ligger helt i linje med vårt arbete i att fortsätta utveckla och utbilda unga spelare. Att rekrytera spelare i dessa tider är en svår avvägning samtidigt har vi ett stort ansvar att fortsätta tänka långsiktigt och arbeta för kommande tider.

Okkels gör på onsdag sin första träning med sitt nya lag och är omgående tillgänglig för spel, meddelar Elfsborg. Borås-laget ställs härnäst på söndag mot Malmö FF på bortaplan.