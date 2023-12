Officiellt: Elfsborg värvar Krasniqi

Dion Krasniqi gjorde sex mål på 23 allsvenska matcher för Varbergs Bois i år. Nu får spetsforwarden chansen i en toppklubb.

På onsdagen blev det officiellt att Elfsborg köper loss 20-åringen från Varberg. Krasniqi har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.

- Elfsborg var det naturliga valet för mig. Det är en väldigt familjär förening, och det ska bli spännande att se vad vi kan göra tillsammans, säger han till klubbens hemsida.

- Jag vill vinna matcher och utvecklas, och det kommer jag göra här. Elfsborg har en bra blandning av unga och mer rutinerade spelare, som laget har visat i år så har dom vad som krävs för att tävla om guld och Europaplatser - och samtidigt utveckla sina unga spelare på ett väldigt bra sätt. Det passar mig perfekt.

Kasniqi berättar att han har haft kontakt med André Boman, som lämnade Varberg för gulsvart förra vintern.

- Vi har haft kontakt sedan han gick till Elfsborg, och han har gett mig en väldigt bra bild av läget i föreningen.

Klubbchef Stefan Andreasson:

- Återigen har vi attraherat en av Sveriges mest lovande spelare på sin position, som är en del av vår strategi. Dion har redan gjort avtryck i Allsvenskan och vi ser mycket fram emot hur han kommer att utvecklas vidare i vår miljö. Efter en som alltid bra dialog med Varberg köps Dion loss direkt och han har skrivit på ett kontrakt säsongen 2028 ut.

Manager Jimmy Thelin:

- Dion är en mångsidig och kraftfull anfallare. Hans tävlingsinstinkt och höga arbetskapacitet gör att han bidrar till laget i alla faser i vårt spel och identitet. Hans karaktär och driv passar väl in med den övriga truppen - en karaktär som arbetar hårt för laget i alla lägen. Vi har följt Dions utveckling under flera år och vi är nu glada över att välkomna honom till IF Elfsborg.

Krasiniqi inledde sin seniorkarriär i Lunds BK.