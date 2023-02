Officiellt: Engvall klar för IFK Värnamo

Sedan en tid tillbaka har IFK Värnamo varit på jakt efter en ersättare till skyttekungen Marcus Antonsson, som lämnade klubben vid årsskiftet efter att ha gjort 20 mål i allsvenskan förra säsongen.

Nu står det klart att Smålandsklubben har hittat sitt namn - i Belgien.

På torsdagskvällen meddelar IFK Värnamo att man värvar Gustav Engvall, som ansluter gratis från belgiska Mechelen.

Den 26-årige forwarden har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2025. Han hämtas alltså in på en permanent övergång.

- Vi har inte rört oss med några transfersummor här, säger sportchef Enes Ahmetovic till Fotbollskanalen.

Så Mechelen gick med på att släppa honom gratis?

- Ja, så är det.

- Vi har väl följt Gustav ett tag och när vi insåg att möjligheten fanns att ta in honom så fanns det aldrig några tvivel. Han är en otrolig djupledsspelare, han jobbar hårt och han är benägen att ta sig in i boxen. Har man de egenskaperna och får arbeta under en tränare som Kim Hellberg, då tror vi att det är en "perfect match".

Ahmetovic fortsätter:

- Jag känner att vi har en otroligt stark och spännande trupp. Gustav spetsar till den ytterligare och när vi kan plocka spelare från den belgiska ligan så känner vi att det är en väldigt fin affär som också blir ett kvitto på vart vi är på väg och att vi spelar intressant fotboll. Det känns mycket bra.

Gustav Engvall återvänder därmed till allsvenskan. Forwarden säger följande om övergången till IFK Värnamo:

- Jag är väldigt glad och taggad att ansluta till Värnamo. Efter några möten med Enes och Kim (Hellberg, huvudtränare) så kände jag snabbt att Värnamo är en klubb som har en filosofi som passar mig. Jag är väldigt sugen på att köra igång och träffa alla grabbar i laget och alla i klubben. Värnamo gjorde en bra säsong förra året och jag är övertygad om att vi kan göra en ännu bättre denna säsong, säger han till klubbens hemsida.

Totalt noterades Gustav Engvall för 14 mål samt 13 assist på 84 matcher i Mechelen, som han anslöt till från Bristol City 2018. Tidigare har forwarden även representerat IFK Göteborg, Djurgården och norska Sarpsborg.