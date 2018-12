Officiellt: Falkenberg förlänger med trio

Falkenbergs FF tog steget tillbaka till allsvenskan som tvåa i superettan under 2018. Efter att laget knutit upp flera spelare har man nu också gjort klart med trion Johan Lassagård, Hampus Svensson och Margim Laci. Alla tre har skrivit på för den kommande säsongen.

Lassagård missade större delen av den gångna säsongen med en korsbandsskada, med 24-åringen gjorde 13 matcher i superettan under 2017. Även 24-åriga Svensson hade skadebekymmer under säsongen men gjorde sin A-lagsdebut mot Värnamo i slutet av året. 20-åriga Laci tog steget upp till A-laget inför säsongen och gjorde sju inhopp för sin moderklubb under året.

- Samtliga tre är Falkenbergare och det har alltid varit en framgångsfaktor för Falkenbergs FF. Alla tre har potential att utvecklas ytterligare och står för de värderingar och den policy vi har i klubben, säger FFF:s sportchef Håkan Nilsson till klubbens hemsida.