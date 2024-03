Officiellt: Frick förlänger med Elfsborg

IF Elfsborg

IF Elfsborg meddelar under tisdagen att trotjänaren Per Frick, 31, har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2026.

Frick är glad över att få stanna i Borås-klubben.

- Jag har fått chansen att förlänga med klubben i mitt hjärta, och som vanligt tar jag den givetvis direkt. Jag är otroligt glad och tacksam över att förlänga med Elfsborg två år ytterligare, säger forwarden på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Jag har väldigt svårt att se mig själv spela i en annan klubb än Elfsborg, eller vara på en annan plats än Borås Arena. Med det laget vi har och den stämningen som är i gruppen - den familjära känslan som finns i och runt Elfsborg både med supportrar, kanslipersonal och alla runt om föreningen som drar den framåt. Jag kan inte se mig själv vara någon annanstans.

Klubbchefen Stefan Andreasson:

- Per har blivit en av våra mest populära spelare vi haft i föreningen genom sitt sätt att vara som person men också hans enorma vilja för att Elfsborg skall lyckas år efter år. Det har funnits lockelser för Per i princip i varje transferfönster men det slutar alltid med att han känner sig trygg och bekväm med att stanna hos oss vilket vi uppskattar enormt. Vår "Frickadona" personifierar allt det vi står för som förening och vi är nu glada att vi är överens om ett nytt avtal som sträcker sig säsongen 2026 ut.

Managern Jimmy Thelin:

- Per förkroppsligar den inställning och det hårda jobb vi vill se hos våra spelare, och han gör många i sin omgivning bättre. Det är ett ansvar han hanterar på föredömligt vis och något han visar både på och utanför planen. Han är en sann ambassadör för IF Elfsborg och ett föredöme för sina lagkamrater.

Frick kom till Elfsborg från FBK Karlstad under 2009, och har sedan dess varit på lån hos Falkenbergs FF under en kort period 2013. Totalt sett har han gjort 72 mål och 36 assist på 280 matcher med Elfsborg.

