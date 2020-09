Officiellt: Granli lämnar AIK - flyttar till Danmark

Två backar har värvats in. Nu lämnar Daniel Granli AIK för danska Ålborg, på lån med köpoption. - Vi behöver balansera truppen, säger sportchefen Henrik Jurelius.

Sotirios Papagiannopoulos, Bojan Radulovic, Filip Rogic och Mikael Lustig har värvats in. Nu händer det även saker ut ur AIK:s trupp. Tidigare under torsdagen blev det klart att offensive Saku Ylätupa lånas ut till åländska IFK Mariehamn under resten av säsongen och nu meddelar AIK att även backen Daniel Granli flyttar.

Granli lånas ut till danska Ålborg över 2020.

"Det finns även en klausul gällande en permanent transfer i avtalet mellan parterna", skriver också AIK på sin hemsida.

AIK:s sportchef Henrik Jurelius:

- Den senaste tidens truppförändringar har gjort att vi behöver balansera truppen för att bland annat hitta lösningar gällande speltid, och det innebär i detta läge att vi har sökt en utlåning för Daniel. Jag önskar honom lycka till i AaB Ålborg.

I januari 2019 gick Granli till AIK. Han lämnade då norska Stabaek. I den svartgula tröjan har han gjort 32 tävlingsmatcher.

I Ålborg återförenas norrmannen med Inge André Olsen, som är klubbens sportchef. Han var tidigare sportchef i just Stabaek.

- Jag känner ju Inge sedan tidigare och när jag hörde om Ålborgs förfrågan blev jag intresserad av att ta nästa steg i min karriär, säger Granli till den danska klubbens hemsida.