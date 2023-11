Officiellt: Gwargis lämnar Degerfors

Degerfors IF tog inför årets säsong in Peter Gwargis, 23, på lån från Malmö FF, och under den gångna säsongen stod den offensive spelaren för 24 serieframträdanden när Värmlandsklubben ramlade ur allsvenskan.

Nu meddelar "Degen" att Gwargis lämnar klubben.

- Jag är tacksam för att jag fick chansen att komma tillbaka till fotbollen i Degerfors IF. Under min tid i föreningen har jag fått träffa fantastiska människor så som Stisse och Bengan. Det har varit väldigt speciellt för mig att få uppleva Degerfors IF och jag önskar laget ett stort lycka till framöver, säger han på klubbens hemsida.

Tidigare i november öppnade Gwargis för en fortsättning i Degerfors, precis som för att lämna Malmö FF med tanke på att det råder tuff konkurrens i den svenska mästarens trupp.

Annons

- Jag kommer inte att utesluta något. Det handlar om var det finns en plan för att jag får spela och får speltiden jag behöver. Jag har fokus på de här två matcherna, och sedan får jag sitta ner med min agent och titta på vad som är bäst för mig, sa han till Fotbollskanalen i början av november månad.

Gwargis har kontrakt med MFF över 2024. Han anslöt från Brighton & Hove Albion under sommaren 2021, och var i fjol på lån hos Jönköpings Södra, då han drog på sig en korsbandsskada och var borta från spel under en längre tid.

23-åringen har totalt sett gjort fem matcher med MFF.