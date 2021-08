Officiellt: Hammarby dubbelvärvar - och förlänger med talang

Hammarby meddelade under torsdagsmorgonen att föreningen gjort klart med två nyförvärv, den slovenske U21-landslagsmannen och yttermittfältaren Aljosa Matko, 21, från NK Maribor och den talangfulle backen Edvin Kurtulus, 21, från Halmstads BK.

Matko ansluter direkt och har skrivit på ett treårskontrakt med Stockholmslaget.

- Matko kan spela på de flesta offensiva positioner, och vi tror att han kommer att tillföra ytterligare en dimension till vårt spel redan nu. Han är i en bra ålder, och har en stor potential att ta riktigt stora kliv som spelare, och det ska bli väldigt spännande att se honom här i Hammarby, säger sportchefen Jesper Jansson i en kommentar på klubbens hemsida.

Tränaren Milos Milojevic:

- Det är en kvick, direkt spelare som är bra en mot en, och bra i avslutslägena. Det är en av Sloveniens största talanger, och han har redan presterat på seniornivå. Han passar väl in i vårt spelsystem och har egenskaper vi letat efter, säger Milojevic.

Kurtulus ansluter i sin tur först inför 2022. Han har också skrivit på för tre år.

- Vi har följt Edvin länge i Halmstad och hans utveckling har gått stadigt uppåt. Det är en mittback som hanterar att spela ytterback väldigt väl, positionen han spelat mest på under förra året och under årets säsong. Vi försökte få över honom redan nu, men Halmstad ville mycket förståeligt inte släppa honom förrän efter säsongen. Fast vi bygger på sikt, och Edvin kommer passa bra in i framtidens Hammarby, säger Jansson.

Milojevic:

- Edvin är en spelare som redan har etablerat sig på allsvensk nivå, och har både representerat Sverige och Kosovo i U-landslagsammanhang. Det är en stor, stark, bollskicklig och positionssäker spelare som kommer att bidra direkt när han ansluter till oss, men han har också en stor utvecklingspotential och jag ser fram emot att jobba med honom.

Vidare meddelar även Hammarby att klubben har förlängt med talangen Williot Swedberg, 17, som också skrivit på ett treårskontrakt. Swedberg gjorde mål i sin allsvenska debut i 5-1-segern mot Degerfors i mitten av juli och har sedan dess gjort ytterligare sju matcher med Bajens A-lag under den här säsongen.

- Vi är oerhört glada och stolta över att Williot förlänger med Hammarby. Han har länge varit ansedd som en av landets absolut mest spännande talanger, och vi tror väldigt, väldigt mycket på honom och det känns bra att han tror på Hammarby. Han har varit jagad av flera stora klubbar i Europa, så vi är mycket nöjda med att han fortsätter i Hammarby, säger Jansson.

Milojevic:

- Williott är en spelare vi kommer att bygga vidare med. Vi är fullt medvetna om vad han är kapabel till, och vad han kan utveckla. Det är mycket lovande spelare som vi är väldigt glada över att få fortsätta jobba med, säger tränaren.

Swedberg är förstås också själv glad över det nya kontraktet.

- Det känns riktigt bra och kul att få chansen att fortsätta utvecklas i Hammarby. Jag har fått förtroende av Milos och känner att det är bäst att stanna trots andra smickrande alternativ. Det är en dröm som går i uppfyllelse, det här ska bli kul