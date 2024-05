Coulibalys besked om framtiden i AIK - efter succén: "Min dörr är öppen"

När AIK slog IFK Norrköping med 6-2 under söndagen spelade lånet från Sheffield United, Ismaila Coulibaly, som central mittfältare. För första gången sedan flytten till svartgult. Det är just centralt på mittfältet som han har sin naturliga position. Det har både Coulibaly själv och sportchefen Thomas Berntsen tryckt på under våren.

Tidigare har 23-åringen använts på vänsterkanten och efter skadeproblem de senaste åren kom maliern till AIK i svag form. Men mot Peking small det till för Coulibaly. Han gjorde exempelvis två mål.

- Coulibaly spelade sin första match centralt och han kommer säkert fortsätta där. Han gjorde det väldigt bra och så gjorde han två mål i tillägg. Det blir en bonus, säger tränaren Henning Berg.

Ångrar du nu att du inte spelat honom centralt tidigare?

- Nej, för vi har ju gjort bra resultat bortsett från mot Malmö senast. Och (Bersant) Celina har spelat bra där inne. I en sådan här match när vi dominerar mer var det fint att ha Celina till vänster och Ismaila var väldigt bra med boll centralt.

- Han är bättre på centralt mittfält, det är bara det att där är det ännu viktigare att du har koll på din positionering och många delar av spelet. Gör du ett misstag där är det lättare att det leder till ett baklängesmål.

Berg fortsätter:

- Men Ismaila förstår mer kring hur vi spelar nu. Han är en väldigt bra spelare och han är en bra kille. Han jobbar hårt, tål motgång och han tål träning.

Han har tagit steg senaste tiden?

- Absolut, definitivt. Han har spelat på ”fel” position under en period men han har gjort allt han kunnat där också. Vi hade även en period i våras när han kom där han inte var i tillräckligt bra fotbollsform eller fysisk form. Det hjälpte inte heller att det var ramadan samtidigt, vilket gjorde att han inte kunde träna eller spela så som han borde ha gjort. Men nu börjar vi se vad som finns inom honom, svarar Berg.

Mot Peking spelade Coulibaly tillsammans på det centrala mittfältet med sin tidigare lagkamrat i Sarpsborg, Anton Salétros. De trivs ihop.

- Vi har spelat med varandra förut och han är lite mer av en ”mittfältare”. Celina kommer lite högre upp (på kanten) och får ut mer av sina kvaliteter där. Spelar han centralt blir det mer att han ska hålla positionen hela tiden. Nu fick han vara friare. ”Isma” är mer av en mittfältare och det blir lite lättare att spela. Han gjorde två mål nu också. Det var en toppinsats från honom, säger Salétros.

Tror du det är skönt för honom att göra de här två målen?

- Ja, absolut. Jag har ju vetat att han har det här i sig. Det har varit lite tufft för honom när han inte fått spela på sin position. Men han har gjort det bästa för laget och nu hjälpte han oss otroligt mycket.

En som dock är förvånad över att Coulibaly fick till två avslut som resulterade i mål är lagkamraten Ioannis Pittas.

- Jag sa till honom: ”Skjut inte”. Men han gjorde två mål. Och jag fick två assist till de målen. Så jag är glad för hans skull. Jag tycker att han gjorde sin bästa match i AIK-tröjan och jag hoppas att han fortsätter så här. Vi behöver bra spelare, säger Pittas.

Varför sa du till honom att inte skjuta?

- För jag tycker inte att han har ett bra skott, svarar Pittas och skrattar.

- Men ibland blir det mål ändå.

Han förklarar att han ofta pratar med Coulibaly om att han ska passa honom istället för att skjuta.

- Jag säger det hela tiden. "Skjut inte, passa mig", säger cyprioten och garvar igen.

När Fotbollskanalen tar upp Pittas skämtsamma gliring med Coulibaly själv spricker mittfältaren upp i ett stort leende.

- Haha! Ja. Under träningarna skriker alltid tränarna: ”Skjut! Skjut”, men Pittas säger alltid: ”Nej, skjut aldrig!”. Han vill alltid ha bollen. Så jag passar alltid honom men det vill inte tränaren att jag ska göra. Det är ett skämt mellan oss, säger Coulibaly.

Nu tänker Coulibaly fortsätta skjuta.

- Självklart. Jag har sagt till honom: ”Jag tänker aldrig passa dig igen”, säger Sheffield United-lånet och skrattar.

Han säger också:

- Om jag ska vara ärlig så är de här två målen väldigt viktiga för mig. Jag har kämpat med min karriär de senaste två åren och de senaste tre åren har jag inte spelat många matcher. Det här betyder väldigt mycket för mig.

Hur var det att spela som central mittfältare?

- Jag har saknat det. Jag har kämpat för att få spela där men jag hade äntligen accepterat min nya position. Nu fick jag en present från tränaren, att få spela central mittfältare, och man får aldrig en chans två gånger om. Så jag såg på varje sekund av den här matchen som en stor chans för mig. Jag tycker att jag tog chansen.

23-åringen är ärlig med att han inte presterat på topp inledningsvis i AIK.

- Jag var ur form när jag kom hit och det svåraste för mig har varit att inte spela på min position. Att spela på kanten var något nytt för mig. Det var svårt för mig att prestera där. Henok (Goitom, assisterande tränare) är alltid den som pratar med mig och jag har sagt till honom: ”Jag kan spela där (på kanten) men ge mig bara speltid så att jag kan komma in i laget, för då kommer prestationerna komma”.

Henning Berg sa på presskonferensen efter den här matchen att du troligtvis kommer få fortsätta på centralt mittfält nu. Är du glad över det?

- Jag hoppas på det. Jag hoppas på det. Jag hoppas på det, svarar Coulibaly och ler.

- Jag önskar att han inte ändrar nu. För jag har spelat med Anton (Salétros) i Sarpsborg och kom till AIK med en tanke om att vi skulle spela ihop centralt. Jag såg fram emot det väldigt mycket. Men i första matchen var det ”boom, ut på kanten”. Jag tänkte: ”Vad är det som händer?”, berättar han och skrattar till.

Coulibaly fortsätter:

- Nu hoppas jag verkligen att jag får fortsätta spela och att laget fortsätter göra det bra. Jag hoppas att vi kan slåss om titeln. Vi är starka det här året.

På kanten hade han svårt att positionera sig och hitta rätt ytor.

- Jag var lite vilsen, för jag visste inte var jag skulle spela med och utan boll.

Coulibaly har lånats in från Sheffield United i Premier League och avtalet löper fram till den 31 juli i sommar. Någon köpoption är inte inskriven i kontraktet mellan klubbarna. Och vad som händer när det går ut vet inte huvudpersonen själv. Men han är tydlig med att han uppskattar att AIK:s sportchef Thomas Berntsen, som var den som värvade Coulibaly till norska Sarpsborg, där han fick sitt stora genombrott.

- Berntsen har verkligen visat förtroende för mig och hjälpt mig. Jag kom hit som en spelare som inte spelat mycket. Så min dörr för AIK är öppen.

Vill du stanna här?

- Det är upp till AIK och Sheffield att bestämma (vad som händer). Men min dörr är öppen.

Vet du om det är en möjlighet att AIK köper loss dig?

- Det kan bli svårt. För jag fick kämpa för att ens komma hit på lån. Sheffield ville inte inkludera en köpoption. Men jag är öppen för en fortsättning och det är upp till AIK och Sheffield. Det vore okej för mig att stanna och jag litar verkligen på Berntsen. Jag vet att jag kan få till en nystart på min karriär här.

- Allt är möjligt. Speciellt om AIK slåss om titeln.

Coulibaly berättar att just Thomas Berntsen hela tiden stöttat honom under tiden i AIK.

- Efter första matchen mot Västerås, när jag blev både inbytt och utbytt av taktiska skäl, bjöd Berntsen in mig på middag hos honom dagen efter. För jag bor ensam och han försökte hjälpa mig mentalt. Jag sa till honom: ”Det här är ingenting för mig”. Och han vet att jag skulle hantera det där. Men vi har en speciell relation. Han hjälper mig verkligen, med allt.