TV: AIK krossade Peking i galen match

Söndagens möte mellan AIK och IFK Norrköping, inför 24 177 åskådare på Friends Arena, blev minst sagt händelserikt.

Redan efter en kvart tog hemmalaget ledningen. Forwarden Dino Besirovic skarvade in 1-0 med skallen, på ett inlägg från ytterbacken Mads Thychosen. Samme Thychosen gjorde själv 2-0 i den 37:e minuten. Då tog han sig fram längs med högerkanten och placerade in bollen i bortre hörnet efter ett väggspel.

Dansken gjorde sedan sin halvlek fulländad i den första tilläggsminuten när han spelade fram till Ioannis Pittas precis framför mål. Cyprioten tryckte in inlägget till 3-0 och såg till att Thychosen stod på ett mål och två assist i paus.

Annons

- En fantastisk första halvlek. Senast mot Malmö låg vi under med 3-0 (i paus). Nu leder vi med 3-0. Vi kom hit för att visa att det som hände förra veckan inte är vi, sa Thychosen till Discovery+ efter första 45 minuterna.

I Norrköping-lägret var det desto dystrare miner i paus.

- Katastrof. Det är inte svårare än så. De spelar ut oss helt och det verkar som att vi inte har några svar på det. Jag försöker säga så lite som möjligt nu så jag inte säger något dumt, sa Arnor Traustason till Discovery+.

Men svar kom IFK med i den andra halvleken istället. Kevin Höög Jansson byttes in direkt och i en 48:e minuten drog han till med ett långskott som AIK-keepern Kristoffer Nordfeldt släppte retur på. Den snappade Christoffer Nyman upp och stötte in 3-1 på.

I den 52:a minuten dunkade sedan nämnde Traustason in en halvvolley till 3-2. Från en position några meter utanför straffområdet drämde han till och fick se bollen gå in vid främre krysset, via ribban.

Annons

Samme Traustason var nära att göra 3-3 några minuter senare, men hans avslut inifrån boxen touchade en annan spelare och gick utanför målramen.

Där och då såg Andreas Alms mannar ut att på ett mirakulöst sätt nosa på en poäng. Men i den 69:e minuten ökade AIK på sin ledning på nytt. Mittfältaren Ismaila Coulibaly, som är på lån från Sheffield United, gjorde då sitt första allsvenska mål i svartgult. Han tog sig in i straffområdet, lurade ett antal motståndare och rullade in 4-2 bakom Oscar Jansson.

Med en kvart kvar av ordinarie tid satte Ioannis Pittas spiken i kistan helt. Forwarden placerade in 5-2, och sitt andra mål för kvällen, i bortre hörnet. AIK hann också göra 6-2. Ismaila Coulibaly tryckte, på en retur i den 85:e minuten, in bollen i nät från nära håll. Även han blev alltså tvåmålsskytt.

Annons

AIK vann med 6-2 och ligger tvåa i allsvenskan, fyra poäng bakom ettan Malmö FF. IFK Norrköping är fyra poäng bakom AIK och ligger åtta i tabellen.

Ismaila Coulibaly till Discovery+ efter slutsignalen:

- Det var en fantastisk laginsats. Vi följde matchplanen. Alla i laget gjorde det bra.

Målskytten fick spela centralt på mittfältet mot Norrköping och det njöt han av.

- Det är första gången jag spelar på min riktiga position och jag var väldigt spänd över det. Jag fick mycket hjälp av laget och det slutade med att jag gjorde två mål. Jag är väldigt glad för laget och min egen skull.

AIK:s stjärnforward Ioannis Pittas i samma sändning:

- Väldigt viktig seger efter förra veckans resultat, vi behövde detta som lag. Otrolig insats av laget och en enorm seger för oss. Jag är glad för min egen skull också, att få göra mål och assist i dag. Jag är glad och hoppas att jag kan fortsätta göra mål.

Annons

- Man har en ny match varje vecka och det är det viktiga i fotboll: att se fram emot nästa. Nu studsade vi tillbaka med ett bra resultat, nu är det viktigt att fortsätta till nästa match. Jag hoppas att vi kan få tre nya poäng då.

Enligt Discovery+ var scouter från AEK Aten på plats på Friends Arena mot IFK Norrköping för att scouta just Pittas.

- När jag gör bra ifrån mig kommer det alltid att vara scouter här för mig. Jag hoppas att de njöt och sen får vi se vad som händer i sommar. Men fram till i sommar är mitt fokus AIK och det tycker jag att jag visade i dag, säger strikern.

AIK:s lag: Kristoffer Nordfeldt - Mads Thychosen (Ahmad Faqa 88), Benjamin Tiedemann Hansen, Sotirios Papagiannopoulos, Axel Björnström - Rui Modesto, Anton Salétros (Lamine Dabo 78), Ismaila Coulibaly, Bersant Celina - Dino Besirovic (Taha Ayari 84), Ioannis Pittas (Victor Andersson 88)

Annons

Norrköpings lag: Oscar Jansson - Daniel Eid, Max Watson, Amadeus Sögaard (Kevin Höög Jansson 46), Marcus Baggesen (Carl Björk 86) - Joseph Ceesay, Ismet Lushaku (Jesper Ceesay 72), Isak Ssewankambo (Dino Salihovic 72), Arnor Traustason (Isak Andri Sigurgeirsson 82) - Tim Prica, Christoffer Nyman