FEM SPANINGAR: "Berntsen ser ut att få rätt om Coulibaly"

AIK-DOMINANS FRAM TILL PAUS

Det fanns gissningsvis ett stort revanschsug hos AIK:s spelare efter 5-0-förlusten mot Malmö FF senast. Och det var ett bestämt svartgult lag från minut ett. AIK Ttryckte ner Norrköping direkt och även om man inledningsvis inte skapade några stora målchanser var man ständigt nära att nå fram till farliga situationer. 1-0 hängde i luften när det väl kom efter en kvart och AIK slog inte av på takten därefter. Problemet för Norrköping var heller inte bara att hemmalaget var bra, utan också att den egna insatsen var svag egentligen rakt igenom. Peking var passivt och tillät sin motståndare att bara mala på. Inte ens i duellspelet visade man upp någonting. I paus stod det 3-0 och så här dominant har AIK inte varit under en halvlek tidigare i år.

BERNTSEN SER UT ATT FÅ RÄTT

Matchen såg alltså ut att vara avgjord redan efter 45 minuter. Men plötsligt gjorde Norrköping två snabba mål från egentligen ingenstans i början av andra halvlek. Christoffer Nyman (3-1) snappade upp en retur som Kristoffer Nordfeldt lämnade på ett långskott från inbytte Kevin Höög Jansson och i 52:a minuten fick Arnor Traustason (3-2) till en projektil från en position utanför straffområdet som gick in via ribban. Då var AIK skakat och IFK skapade tätt efter sitt andra reduceringsmål en ny farlighet. Men när den värsta stormen lagt sig klarade AIK av att stabilisera spelet och runt minut 65 var känslan att hemmalaget mycket väl kunde gå upp till 4-2 igen. Det målet kom också några minuter senare. Ismaila Coulibaly levererade då sitt första mål i svartgult efter att ha rundat Pekings försvar inne i boxen och rullat in bollen bakom Oscar Jansson. När gästerna sedan offrade saker defensivt i jakten på en upphämtning kunde AIK göra både 5-2 och 6-2 innan slutsignalen gick. Även det sista målet bjöd Coulibaly på.

Lånet av honom från Sheffield United har, fullt naturligt, varit ifrågasatt. AIK har tagit in honom på ett avtal fram till sommaren utan en köpoption och inledningsvis visade han inte direkt upp den klassen som sportchefen Thomas Berntsen pratar om att han har inom sig. Att Coulibaly i den formen tog upp en plats i startelvan från någon egen och yngre förmåga var så klart problematiskt. Men tränaren Henning Berg har fortsatt ge Coulibaly speltid och Berntsen har fortsatt att visa en stark tro på sin värvning. Han har dessutom talat om att 23-åringen är bäst som central mittfältare. De senaste veckorna har maliern så smått visat framsteg och mot Norrköping fick han också chansen just centralt på mittfältet. Det slutade i hans bästa prestation i AIK-tröjan, och det inte bara för de två målen. Coulibaly såg betydligt mer bekväm ut än tidigare och han växte uppenbart av sitt första mål för därefter vågade han spela ut ordentligt. Han är spelskicklig och närmar sig den där toppformen som kan göra honom till en väldigt bra allsvensk spelare. Plötsligt ser han ut att hinna sätta det där spetsiga avtrycket som Berntsen hoppats på innan lånet löper ut, och kanske finns det en chans till att behålla honom? Den norske sportchefen ser ut att få rätt om både Coulibalys kvalitet och position.

MATCHENS HÄNDELSE

Arnor Traustasons 3-2-mål. En kandidat till årets mål. Pekings skicklige islänning klippte till direkt efter en nickrensning inifrån AIK:s straffområde och fick se sin halvvolley gå i nät, i raketfart och via ribban, i närheten av främre krysset. Det var ett sådant avslut som, med tanke på svårighetsgraden och farten, lika gärna hade kunnat gå över Friends Arenas tak.

FRÅGTECKNET

Hur ska man värdera IFK Norrköpings kvalitet 2024? Det svänger uppenbart om Andreas Alms lag. Om den senaste tidens resultat och prestationer tände hopp hos Peking-anhängare om en toppstrid eller åtminstone ett möjligt häng på en sådan togs man ner på jorden nu. Med den här spelartruppens nivå kommer man nog få räkna med att man åker på den här typen av smällar och att laget kommer blanda högt med lågt. Klarar Alm av att stabilisera saker och ting och leda IFK till en topp åtta-placering tror jag man ska vara tillfreds med det i Norrköping. Då har man något att bygga vidare ifrån efter några stökiga år.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Mads Thychosen. AIK:s ytterback stod för ett mål och två assist. I tillägg var han stabil defensivt.

2: Ismaila Coulibaly. AIK-mittfältaren klev fram och säkrade segern med sitt 4-2-mål, tryckte in 6-2 och var bra i övrigt.

1: Ioannis Pittas. Två nya mål från AIK-forwarden som fortsätter att bättre på sitt fina målfacit i svartgult.