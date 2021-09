Officiellt: Hümmet lämnar allsvenskan - klar för turkisk klubb

Deniz Hümmet, som under det senaste året har varit utlånad från IF Elfsborg till Örebro SK, har i år gjort fem mål på 15 matcher med ÖSK i allsvenskan, men har under senaste tiden spekulerats vara aktuell för en flytt till Turkiet.

Nu meddelar Süper Lig-laget Caykur Rizespor att Hümmet ansluter till klubben för ett kontrakt över två plus ett år.

- Det känns väldigt bra. Att ta min karriär vidare till en liga som Turkiets kommer bli en väldigt roligt äventyr och jag ser fram emot att få visa upp vad jag går för, säger Hümmet i en kommentar på Elfsborgs hemsida och fortsätter:

- För mig har alltid IF Elfsborg varit en storklubb, så när jag kom hit efter att ha lämnat Trelleborg så förstod vilken nivå man kommit upp till. Min tid i föreningen har varit väldigt lärorik och jag vet att det finns mycket jag kommer vilja ta med mig för att bygga vidare på borta i Turkiet.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson om övergången:

- När vi återigen lånade ut Deniz till Örebo SK inför säsongen 2021 så var vi väl medvetna om att den här situationen kunde uppstå utifrån Deniz prestationer på planen. Vi tackar Deniz för tiden i gulsvart, gratulerar till möjligheten och att spela i den turkiska högsta ligan och önskar han all lycka i sin fortsatta karriär.

Rizespor är placerat på 18:e-plats i den turkiska högstaligan efter en poäng på de tre första omgångarna i ligaspelet. I Rizespor spelar sedan tidigare även den tidigare Elfsborg-backen Sebastian Holmén.