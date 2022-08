Officiellt: IFK Norrköping förstärker - hämtar Landén från Sylvia

Tidigare i veckan blev det klart att Glen Riddersholm tar över som ny huvudtränare i IFK Norrköping. Nu meddelar Peking att man förstärker tränarstaben ytterligare.

På torsdagskvällen blev det officiellt att Fredrik Landén lämnar sitt uppdrag som huvudtränare i samarbetsklubben IF Sylvia, som huserar i ettan norra, för att bli en del av Pekings tränarstab.

- Jag har ju varit med under säsongen, både kring träning och match, i kombination med mitt uppdrag i Sylvia. Att kliva in i den här rollen och vara en del av föreningens fortsatta satsning på unga spelare känns inspirerande. Mitt fokus kommer att ligga på de yngre spelare som finns i A-laget, och ha ett nära samarbete med akademin och de spelarna som finns där. Det är en viktig del av klubbens vision, säger Landén, som har varit en resurs för ledarstaben tidigare under säsongen, till klubbens hemsida.

Fredrik Landén kommer att vara analytiker till IFK Norrköpings A-lag och samtidigt ha fokus på att hjälpa de yngre spelarna kring seniorverksamheten. Tillförordnad sportchef Tony Martinsson:

- Fredrik kommer att ansvara för analys och vara en form av "övergångstränare" för de yngre spelarna i A-truppen och för de från akademin och Sylvia som periodvis tränar med herrarna. Vi tror att det är en viktig roll för att kunna ge våra unga spelare ännu bättre utbildning, och utveckling, för att fler ska kunna bli startspelare i vårt A-lag.

IFK Norrköping ligger på elfte plats i allsvenskan efter 17 omgångar.