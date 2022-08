Officiellt: Liverpool lånar ut spelare till "JDT:s" Blackburn

Liverpools unge mittfältare Tyler Morton imponerade i fjol när han fick chansen i flera av lagets cupmatcher. Liverpoolprodukten noterades för nio framträdanden, där han bland annat startade mot Milan och Porto i Champions League, samt i en ligamatch mot Tottenham.

Men nu står det klart att han lånas ut kommande säsong för att få regelbunden speltid på seniornivå i mån om att utvecklas ytterligare. Liverpool bekräftar under måndagen att man är överens med tidigare MFF-tränaren Jon Dahl Tomassons Blackburn Rovers om en utlåning för Morton.

Morton ansluter direkt till Blackburn, som vann sin Championship-premiär mot Queens Park Rangers med 1-0 i lördags.

Tyler Morton has joined Blackburn Rovers on a season-long loan deal.



Good luck for the campaign ahead, Tyler 👊