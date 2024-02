Uppgifter: Elfsborg ute efter Bergström

Elfsborg har under vintern sålt succékeepern Hakon Rafn Valdimarsson till Brentford och dessutom har reserven Tim Rönning försvunnit till Halmstads BK. Klubben har hämtat in Isak Pettersson, men det verkar som att klubbchef Stefan Andreasson och Co vill förstärka ytterligare på positionen.

Enligt GP kan det bli en värvning från Premier League. Tidningen uppger att Chelseas finländske reservmålvakt Lucas Bergström, 21, är det "hetaste spåret" i målvaktsjakten och en kontakt mellan klubbarna ska vara tagen.

Tidigare har isländska fotbolti.net uppgett att Hoffenheim-målvakten Lukas Petersson, 19, är på Elfsborgs radar.

Bergström, som spelat i Chelsea sedan 2019, sitter på ett kontrakt som löper ut i sommar. Finländaren har aldrig gjort ett tävlingsframträdande för "The Blues" representationslag, men han har varit återkommande i truppen och suttit på bänken i flertalet Premier League-matcher.

Chelsea ligger på tionde plats i Premier League.

Det svenska transferfönstret stänger i slutet av mars.

Den reslige keepern, som är över två meter lång, var utlånad till Peterborough i League One hösten 2022. Han har även ett förflutet i TPS.