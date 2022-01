Officiellt: MFF förlänger med Nilsson - som lånas ut

Malmö FF gav under fredagen besked om att målvakten Mathias Nilsson förlängt sitt avtal över 2024. 22-åringen, som kom till MFF under 2012, lånas samtidigt ut till Östers IF för spel i superettan under den kommande säsongen.

- Det känns väldigt skönt att ha förlängt avtalet med Malmö FF och att fortsätta min karriär i himmelsblått. Jag ser fram emot en ny utlåning till Östers IF och att utvecklas i deras miljö för att sedan komma hem ännu starkare till Malmö, säger Nilsson i en kommentar på klubbens hemsida.

Sportchefen Andreas Georgson:

- Det är med stolthet och glädje vi kan konstatera att Mathias valt att förlänga med MFF. Han har tagit vägen genom vår akademi och in i A-laget och nu fortsätter resan i himmelsblått för honom. Han kommer lånas ut till Öster igen för att förhoppningsvis fortsätta utvecklas och hjälpa laget i Superettan och bygga på sig mer nyttig erfarenhet av seniorspel på elitnivå.

ANNONS

Under den gångna säsongen var Nilsson också utlånad till Öster och gjorde 23 matcher med Smålandslaget i superettan. Tidigare har han även varit utlånad till Eskilsminne och Lunds BK, men då med spel på lite lägre nivå.