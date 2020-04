Officiellt: MFF lånar ut Gall: "Han behöver speltid"

Under vårsäsongen 2018 var amerikanen Romain Gall en av allsvenskans klarast lysande stjärnor och dominerade i GIF Sundsvall som han hann göra sex mål för. Under sommaren samma år värvades han till Malmö FF där han gjorde ytterligare sex mål och tog en plats i det amerikanska landslaget.

Under 2019 gick det tyngre med minskad speltid. Sexton allsvenska matcher och ett mål blev facit för Gall förra säsongen och under vintern har det spekulerats i om han var på väg att lämna Malmö FF i jakt på just speltid.

Och nu, under det påtvingade speluppehållet till följd av coronaviruset, står det klart att det blir Stabaek för 25-åringen.

- Vi var klara med det innan men corona stannade av förhandlingarna lite. Romain ville det och Stabæk ville ha honom. Det är tuff konkurrens i truppen och han ville ha mer speltid. Alla tre parter tyckte att det var en jättebra idé, så det känns bra, säger Daniel Anderssno till Fotbollskanalen.

Då Stabaek har träningsuppehåll för närvarande kommer Gall tillsvidare fortsätta att träna med Malmö FF.