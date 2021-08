Officiellt: MFF lånar ut talang till superettan-klubb

Malmö FF meddelade under torsdagen att den talangfulle mittfältaren Amel Mujanic, 20, lånas ut till superettan-laget Östers IF under den resterande delen av säsongen. Mujanic blev i september i fjol utlånad till danska Hobro, men återvände nyligen till Skånelaget.

Sedan tidigare är det även klart att MFF-backen Hugo Andersson, 22, lånas ut till IFK Värnamo med spel i superettan. Han var också utlånad till Hobro förra säsongen.

- Det är två spelare som vi tror på och med den här utlåningen hoppas vi att de kan ta ytterligare kliv för att konkurrera i vårt A-lag. Öster och Värnamo är två bra klubbar i Superettan så vi tror att det är bra miljöer för de här två spelarna att utvecklas i, säger MFF-sportchefen Daniel Andersson i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- De lånas ut till två klubbar som vi har en fin anknytning till. Vi har redan ett bra samarbete med Öster, där Mathias (Nilsson) också är på lån, och i Värnamo är Robin (Asterhed) tränare som vi känner sedan hans tid i MFF.

IFK Värnamo är tvåa i superettan, medan Öster är nia i serien.