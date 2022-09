Officiellt: Mitku lämnar Djurgården

Mattias Mitku, 21, gjorde tre allsvenska matcher med Djurgårdens IF under 2020, och har sedan varit utlånad till IFK Haninge och IF Karlstad Fotboll.

Nu meddelar Djurgården att 21-åringen lämnar för spel i AFC Eskilstuna permanent.

- Det känns väldigt bra att det är klart. Jag kommer tillbaks till elitfotbollen igen och får spela med ett bra lag i superettan, så det ska bli intressant och kul, säger Mitku i en kommentar på Djurgårdens hemsida och fortsätter:

- Jag har fått ett bra intryck av AFC när jag varit där och pratat med ledarna. Det är en professionell klubb som har ambitioner att ta sig upp i allsvenskan. Jag har också kollat en del matcher med dem i superettan och de spelar en fin fotboll som passar mig väldigt bra eftersom jag gillar att ha bollen på fötterna.

ANNONS

Mitku berättar vidare att han är glad över sin tid i Stockholmsklubben.

- Jag har ju varit i Djurgården i 5-6 år och det känns lite speciellt att lämna. Självklart är det alltid tråkigt att lämna en så stor förening, men jag har haft en bra tid i Djurgården. Börjar man med ungdomstiden har jag haft Johan Palm och Rihad Rahman som ungdomstränare och de har hjälpt mig väldigt mycket både på och utanför planen. De har funnits där för mig hela tiden och utvecklat mig som fotbollsspelare genom åren. Jag är stolt och glad över att jag har haft just dem och för mig är de utan tvekan Sveriges bästa ungdomstränare i hur de jobbar och utvecklar fotbollsspelare. Utan dem hade jag inte tagit steget hela vägen upp till A-laget, säger Mitku.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

- Vi har haft ett utgående kontrakt med Mattias och diskuterat hans framtid. Han har spelat regelbundet i Karlstad under året och bidragit med bland annat sex mål. Nu visade AFC intresse och erbjöd ett längre kontrakt och Mattias tycker att det är ett lämpligt steg att ta med den erfarenheten han nu samlat på sig. Så vi har valt att sätta spelaren i fokus och han får ta ytterligare ett kliv upp på sin väg för att bli elitspelare. Därmed tackar vi av Mattias för hans tid och insatser i Djurgården och önskar honom stort lycka till på den fortsatta fotbollsresan.