Officiellt: Mix Diskerud till Helsingborg

Foto: Bildbyrån/Helsingborgs IF

Helsingborg förstärker inför den allsvenska starten. Mix Diskerud, tidigare i IFK Göteborg, hämtas in på ett lån som sträcker sig säsongen ut.

Under 2017 och 2018 var Mikkel "Mix" Diskerud, 29, på lån till IFK Göteborg från New York City och Manchester City. Nu står det klart att Helsingborg hämtar in den norsk-amerikanske mittfältaren på ett lån.

HIF:s ordförande Krister Azelius berättar för Fotbollskanalen att lånet sträcker sig året ut, men att båda parterna har möjlighet att bryta kontraktet i förtid.

- I det läget vi befinner oss i med skador, tunn trupp och få alternativ på mittfältet känns det bra att få in en spelare med Mix kvaliteter, säger tränare Olof Mellberg i en kommentar på klubbens hemsida.

Diskerud själv är glad över att komma till Helsingborg.

- Publiken i Allsvenskan är fantastisk. Det är svensk passion, passion, passion. Annorlunda och bra. Jag har själv känt av den. Nu blir de allsvenska matcherna, supporten och publiken helt annorlunda mitt i en pandemi, säger Diskerud på HIF:s twitterkonto, och fortsätter:

- Jag både gläder mig och fruktar det, känner inte alla så? Men nu ska vi göra det bästa utav det och det har Helsingborg försäkrat mig att vi ska göra.



Under sin förra sejour i Sverige gjorde Diskerud nio mål och fem assist på 47 framträdanden för IFK Göteborg. Han har även spelat i norska, belgiska och amerikanska ligan, och har 38 A-landskamper för USA på meritlistan.

Helsingborg inleder den allsvenska säsongen på måndag, då man tar emot Varberg på Olympia.