Officiellt: Nguen klar för Djurgården

Djurgården har värvat friskt i vinter. Nu förstärker 08-klubben sin spelartrupp med ytterligare ett nyförvärv.

Det är Tokmac Nguen, 30, som ansluter från ungerska Ferencvaros. Kontraktet sträcker sig över 2025.

Han blir Blårändernas tionde nyförvärv det här transferfönstret.

- Det känns väldigt bra att komma hit till en så stor och ambitiös förening. Ett naturligt steg för mig så jag är väldigt "happy", säger Tokmac till Dif:s hemsida.

- Det var på tiden och efter fem år ville jag testa något nytt. Det var dags för mig att ta ett nytt steg och jag fick höra om intresset för några veckor sedan. Det blev seriöst väldigt fort när jag meddelade att det lät intressant och vi märkte att det fanns en möjlighet att få alla parter nöjda, sedan gick det snabbt.

Han fortsätter:

- Jag såg direkt att det är en ambitiös förening och jag fick en bra överblick på vilka idéer som finns här. Sedan är det ju i Skandinavien och jag vet att Djurgården är ett av de stora lagen här. Så det var ett enkelt beslut för mig.

Om sina år i Ferencvaros säger 30-åringen:

- Det har varit en väldigt bra tid i Ferencvaros. Jag kom ju dit 2019 och precis som DIF är det också en ambitiös klubb. Jag tog ett beslut grundat på magkänsla, det blev bra och vi skrev klubbhistoria. Så det har varit en fin tid i Ferencvaros.

Vidare har Tomac inte glömt bort Champions League-kvalet mot Djurgården 2020. Då avgjorde han med två mål.

- Jo, den matchen minns jag väl. Det var ju lite synd att vi inte spelade en andra match här på Tele2 Arena i Stockholm, det hade varit kul och det hade nog blivit en annorlunda typ av match då. Men det här var ju under covid och då var det bara en match som spelades.

Den mångsidige forwarden, som kan användas på en rad olika positioner, medger att det finns behov av en viss starsträcka. Formen är inte den bästa i nuläget.

- Den är som den är (formen). Det var länge sedan jag spelade match så jag kommer att behöva lite tid för att bygga upp formen. Men jag är redo för att jobba hårt för att börja vinna matcher, säger Tomac.

- Vi får se vad tränarna säger. Jag kommer att behöva lite tid för att komma igång, men vi har ett bra fysteam och de har full koll på hur jag ska komma i form så fort som möjligt.

Sportchef Bosse Andersson om värvningen:

- Tokmac är ju en väldigt skicklig spelare som kan spela på många olika positioner i offensiven. Han har ju haft en fantastisk tid i Ferencvaros och vi fick själva smaka på det i Champions League-kvalet 2020, jag tror att alla djurgårdare som såg den matchen minns honom.

- Ser man sedan tillbaka på den senaste tiden som varit så är det klart att han haft det lite tuffare. Men vi har haft en dialog över tid och han är väldigt sugen på att komma tillbaka till Skandinavien. Han har följt Djurgården noga och är väldigt målmedveten och motiverad inför sin ankomst till oss. Dessutom har han ju två norska vänner från Drammen här i (Gustav) Wikheim och (Tobias) Gulliksen.

Andersson tillägger:

- Tokmac vet sitt uppdrag, han ska vara med och göra Djurgården framgångsrikt under de här åren. Sedan vet vi att han kommer att behöva lite tid på sig för att växa in i kostymen, vilket vi är helt övertygade om att han kommer att göra och det ska bli spännande att följa hans framfart i allsvenskan under de kommande säsongerna.

Nguen svarade för 47 mål och 33 assist på 193 tävlingsmatcher i Ferencvaros-tröjan. Han kom till klubben 2019.

Den offensive pjäsen har tidigare i sin karriär spelat för klubbar som Bærum, Mjøndalen och Strømsgodset. På meritlistan finns en A-landskamp för Norge.