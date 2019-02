Officiellt: Pa Konate återvänder till allsvenskan - presenterad av Sundsvall

Pa Konate lämnade sommaren 2017 Malmö FF för Serie A-klubben Spal. Speltiden i Italien blev dock sparsam, och ett år senare lånades han ut till USL-klubben Cincinatti i USA. Där blev det inte heller någon vidare speltid för backen, som återvände till Spal under vintern. Under onsdagen stod det klart att vänsterbacken brutit sitt kontrakt med den italienska klubben Spal. Men vänsterbacken var inte kontraktslös någon längre period. Sundsvall meddelar nu via sitt Twitter-konto att man knutit till sig vänsterbacken. Kontraktet är skrivet över en säsongen, det vill säga över 2019.

- Vi har fått det vi har sökt utifrån de kvaliteterna vi önskar för att få rätt balans i vår spelartrupp. Det har vi fått och det var det bästa tänkbara för vår del, säger Sunndsvalls sportchef Urban Hagblom till Fotbollskanalen.

Har du någon gång tvivlat på att ro värvningen i land?

- Nej, men det är ju alltid utifrån en konkurrenssituationen med andra föreningar. Man vill alltid hålla en så låg profil på vår dialog som möjligt. Vi vet ju om våra förutsättningar och vi har gjort all vi kan för att presentera miljön uppe i Sundsvall och hur hans fortsatta utvecklingsmiljö kan vara utifrån det tränarteam och den fotboll vi vill spela och det är väl det som har fallit honom i smaken. Vi utvecklar våra spelare.

I och med värvningen känner Urban Hagblom att lagbygget är klart inför kommande säsong. Klubben har under övergångsfönstret förstärkt med bland annar Omar Eddahri och dessutom förlängt kontrakten med nyckelspelare som Linus Hallenius och Eric Björkander.

- Lagbygget är klart utifrån de förutsättningarna vi har, men självklart ska det inte ske någon försäljning eller skada. Vi står rustade inför 2019.