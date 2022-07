Officiellt: Rashidi återvänder till allsvenskan - klar för Mjällby

Heradi Rashidi återvänder till allsvenskan, efter en vår i superettan med Brommapojkarna. Han har skrivit ett korttidskontrakt med Mjällby AIF över resten av säsongen. Han är spelklar när fönstret öppnat, vilket i match blir mot IFK Göteborg 17 juli.

- Det är en spelare vi i lugn och ro kunnat bekanta oss med och lära känna. Han var med oss under vår återstart av höstsäsongen och visade framfötterna på såväl träning som i u21-match. En spelare med väldigt bra speed och god teknik som kommer bidra till laget både offensivt och defensivt, säger sportchef Hasse Larsson.

Innan Rashidi vände hem till Brommapojkarna gjorde han en kortare sejour i Armenien för FK Ararat-Armenia. Dit värvades han 2021, från AIK.

ANNONS

Rashidi kom till AIK under guldåret 2018 och framträdde då i 16 matcher under höstsäsongen. Under sina ungdomsår har han spelat för bland andra Djurgården och BP.