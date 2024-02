Officiellt: Ring återvänder till Kalmar

Jonathan Ring, 32, är tillbaka i allsvenskan - efter spel i Asien.

Under onsdagen går Kalmar FF ut med att poängspelaren återvänder till klubben för ett kontrakt som är skrivet över ett år.

- Det känns bra att vara tillbaka och jag vet vad jag kommer till. Fotbollen som spelas i Kalmar FF passar mig perfekt och jag har fått en väldigt fin uppskattning av supportrarna den senaste tiden. Det har betytt mycket för mig när jag har gjort mitt klubbval. Jag hoppas kunna bidra med poäng och även hjälpa de unga spelarna att utvecklas och bli bättre, säger Ring på Smålandsklubbens hemsida.

KFF-sportchefen Jörgen Petersson:

- Med Jonathan får vi in en spelare som stärker oss offensivt, och som passar in väldigt väl i vårt sätt att vilja spela. Inkörningstiden är kort då han kan oss väl och därmed kan gå in och påverka positivt omgående. Vi har haft en dialog under rätt lång tid och det känns bra att ha allt klart nu. Med Saku Ylätupa utlånad och Ville Nilsson skadad med osäker rehabtid, och därmed endast fyra forwards tillgängliga i truppen, känns det väldigt bra att vi både numerärt och kvalitetsmässigt kan stärka truppen med Jonathan.

Ring spelade senast i Kalmar under säsongen 2021, innan han lämnade för Jeju United i Sydkorea. Han har även en bakgrund i klubben mellan 2013 och 2017, samt mellan 2017 och 2018. Vidare har han spelat med Djurgårdens IF och IFK Värnamo i Sverige.

Ring har genom åren gjort 21 mål och 29 assist på 136 matcher med KFF. Kalmar är den klubb som han representerat i flest matcher under sin karriär.