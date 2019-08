Officiellt: Sirius lånar ut ytter till division 1-klubb

Sirius meddelade under måndagen att yttern Sherko Faiqi, 20, under den resterande delen av säsongen lånas ut till Gefle IF för spel i division 1 norra, men med dubbel spelbarhet. Faiqi kommer därmed, enligt klubbarnas samarbetsavtal, både kunna spela matcher för Sirius och Gefle under höstsäsongen i allsvenskan och i division 1.

- Sherko är en av de spelare som är i behov av speltid, och Gefle ville gärna ha honom hos sig, så det här var en bra lösning för alla parter, säger Sirius sportchef Ola Andersson i en kommentar på föreningens hemsida.

Faiqi, som i år endast är noterad för två inhopp i allsvenskan, gjorde redan i lördags sin första match med Gefle som då föll mot Sandviken i seriespelet.